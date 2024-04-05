Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО

Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на НАЗ им Чкалова (Входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» Ростеха. — Ред.), после завершения комплекса заводских испытаний передана ВКС России. О каком количество самолетов идет речь в сообщении не уточняется.

Как пояснили в корпорации, Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации, так как позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

— Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами по гособоронзаказу, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь.

Он также напомнил, что новосибирский проходит модернизацию и техперевооружение производства. В 2024 года НАЗ им Чкалова планирует набрать более 1000 производственных рабочих и инженерно-технических специалистов в рамках реализации перспективных проектов.

Напомним, предприятия, входящие в ОАК, выпускают самолеты «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», Superjet 100 и МС-21.

Ранее редакция сообщала, что завод им Чкалова планирует наращивать объем выпуска военных и гражданских самолетов.