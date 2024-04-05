В полиции назвали район с самыми опасными заведениями общепита в Новосибирске

За прошлый год в отделах полиции зарегистрировано 1108 сообщений о происшествиях в различных заведениях общепита в Новосибирске.

— Основными причинами вызова сотрудников полиции были сообщения об утратах мобильных телефонов, — передает словам пресс-службы МВД по Новосибирской области издания Om1.ru.

Кроме того, жители Новосибирска обращались в полицию из-за конфликтных ситуаций, например, между сотрудниками заведения и посетителями. В 2023 году наиболее частой причиной вызова наряда полиции стало причинение телесных повреждений около заведений и в их помещениях.

Лидером по количеству вызовов стали рестораны Центрального района (530 сообщений). Второе место занимает Железнодорожный район — 487 вызовов.

Ранее редакция сообщала о том, что местные жители сами нашли банду цыган, обчистивших квартиру в Плющихинском.