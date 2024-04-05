В ближайшие 4 дня ситуация с подтоплением в Новосибирской области ухудшится

В этом году весна в Новосибирской области проходит нетипично. Высокие температуры, в том числе в ночное время, привели к интенсивному таянию снега. Как отметил председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, пока все подтопления, о которых сообщается, это последствия половодья. Паводок до Новосибирска еще не дошел.

— В Новосибирской области с 4 апреля, в соответствии со штормовым предупреждением, пошло осложнение в Карасукском районе в районе села Черновка, где имеются подтопленные участки. По малым рекам идет подъем уровня вод и есть подтопление садовых участков, в том числе в Первомайском районе Новосибирска, — говорит Орлов. — Пока все эти подтопления в основном связаны с таянием снега на полях. В связи с теплой погодой в течении 4 суток ожидаем ухудшение ситуации с половодьем.

По его словам, в районе села Черновка возможно будет подтоплено 17 домов. В зоне риска по подтоплению СНТ «Рябинка» в Новосибирском районе. Ухудшилась ситуация по руслу реки Тула на границе с Ленинским районом Новосибирска. Орлов напомнил, что в этой локации есть не только садовые общества, но и дома для постоянного проживания граждан.

Первую волну паводка эксперты ждут уже в ближайшее время. По словам Виктора Орлова, в ходе паводка может быть подтоплено село Пихтовка, в Северном районе — Кыштовка.

— Паводковая обстановка в Новосибирской области в основном связана с рекой Обь, а также зависит от таяния снега в горах Алтая. Первая экспедиция показала, что первая волна по реке Обь будет проходить достаточно спокойно, вторая ожидается более интенсивной, — говорит глава МЧС. — Но есть вероятность, что при нынешних высоких температурах может произойти наложение первой и второй волны. В такой ситуации под угрозу подтопления могу попасть садовые общества, расположенные в Первомайском и Советском районах Новосибирска, а также в Колыванском районе. Мы это проходили в 2015 году.

Исполняющий обязанности руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Дубовицкий также отметил, что в этом году вторая волна паводка ожидается более интенсивной, чем обычно. Она ожидается во второй половине мая.

— Мы стараемся зарезервировать емкости в водохранилище, чтобы принять большой объем воды, которая придет в этот период, — добавил он. — Надеемся, что погода не принесет нам неблагоприятных сюрпризов.

На сегодняшний день водохранилище наполнено до отметки 108.68 см, в район ГЭС —108,54 мм. По словам Дубовицкого, Обское море выходит на уровень «мертвого объема» ниже которого уже желательно не опускаться.

Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский, сообщил, что в центральной части Алтая запасы снега находятся на уровне нормы, в остальных частях — на 45% выше нормы.

Ранее редакция рассказывала о том, что Олег Клемешов раскритиковал качество противопаводковых мероприятий в Новосибирске.