На четвертый мост выделено 20 млрд рублей федеральных средств

У региональной власти сложилось четкое понимание по части финансирования строительства четвертого мостового перехода через Обь. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, федеральный центр выделяет грант в размере 20 млрд рублей на 3 года. Кроме того, проект предполагает софинансирование со стороны области.

— Понимание по финансированию сложилось полностью, — говорит губернатор. — Произведен отбор финансирующего банка и подписаны соответствующие документы.

В настоящее время, по информации регионального правительства, ведется разработка соответствующей документации, на территории будущей стройплощадки производится выкуп земельных участков, осуществляются работы по выносу коммуникаций.

— План на 2020 год — завершить формирование территории, оформление участка и начало работ на объекте, то есть на примыкающих улицах и развязках, — сообщает глава региона. — Все условия есть. Задача: набрать темпы по производству строительно-монтажных работ.

В ГК «ВИС», являющейся учредителем компании-концессионера (ООО «Сибирская концессионная компания») по строительству объекта, конкретизируют работы на предстоящий год.

— В 2020 году планируется начать основные работы по созданию мостового перехода — строительству дорожных развязок и подходов на берегах, а также к концу года возможно начало работ в акватории реки, — сообщает руководитель департамента ГК «ВИС» по корпоративным коммуникациям Сергей Козловский. — Финансирование — в соответствии с графиком, определенным соглашением и производственной программой концессионера.

Напомним, что при строительстве четвертого моста под снос попадают 172 объекта, 82 из которых принадлежат частному сектору, около 60 — предпринимателям и гаражным кооперативам. Как ранее сообщалось, практически половина выкупов осуществляется через судебные разбирательства: собственники участков не согласны с предлагаемой ценой.

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