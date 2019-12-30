«Стандарт Ойл» построит в Коченеве терминал

Компания ООО «Стандарт Ойл» (входит в ГК «ВПК Ойл») вынесла на инвестсовет Новосибирской области проект развития комплекса битумного производства. Для его реализации на ООО «Сибирская нефть» передается битумное производство «ВПК Ойл», расположенное в Новосибирской области. До конца 1 квартала 2020 года планируется организовать совместное предприятие — битумный комплекс

— Рассчитываем разместить проект рядом с действующим производством битума Коченевского НПЗ ООО «ВПК Ойл», который наша группа запустила в 2017 году. Рядом со всей необходимой инфраструктурой для поставок битума железнодорожным и автомобильным транспортом. Основные потребители продукции — компании Сибирского федерального округа, — сообщила, выступая на инвестсовете, директор ООО «Стандарт Ойл» и ООО «ВПК Ойл» Анна Гурьева.

— Рынок битума в России активно растет. В августе 2019 года на совещании Минэнерго РФ перед всеми производителями была поставлена задача: с 2023 года увеличить производство битума в 2 раза. В Новосибирской области для ее выполнения будет целесообразно не вводить в эксплуатацию новое производство, а построить битумный терминал для обеспечения круглогодичной работы действующего битумного предприятия. Это даст возможность обеспечивать пиковый спрос дорожной отрасли в августе-октябре, — пояснила Гурьева.

Стоимость проекта составляет 992 млн рублей. Это будут деньги «ВПК Ойл», а также группы частных инвесторов, «изъявивших желание сотрудничать и дальше развивать битумное производство». Сейчас компания заканчивает работу по подготовке проектно-сметной документации.

Мощность битумного производства компании составляет 200 тысяч тонн в год. В полной мере на нее получится выйти с запуском терминала. Общая емкость хранения терминала к концу 2021 года составит 43 тысячи тонн в год.

В качестве мер поддержки «Стандарт Ойл» запросила в льготную аренду 2,1 га земли, расположенных рядом с действующей площадкой для уменьшения капитальных затрат проекта и более высокой эффективности, с точки зрения охраны и обслуживания. Неожиданно выяснилось, что этот участок компания в рамках МИП получить не может.

— Мы общались с руководством компании, и они знают, что участок нельзя предоставить в рамках МИП, так как он находится в плане приватизации, по нему идут торги. Руководство компании об этом знает и собирается участвовать в торгах, — заявил начальник департамента имущества и земельных отношения области Роман Шилохвостов. — Ранее эта земля была закреплена за ТУАДом, на ней расположен объект, сейчас он находится в областной собственности. По МИП может быть предоставлен только свободный от объектов земельный участок.

Анна Гурьева в ответ заявила, что о проведении торгов компания узнала неделю назад, а до этого 2 года работала с департаментом по предоставлению этого участка в аренду.

— Мы не понимаем, откуда возникли торги. Просим уважаемую комиссию приостановить их проведение и разобраться в этой ситуации, — добавила она.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что любой регион мечтает, чтобы на его территории развивалось битумное производство, так как понимает, с какими сложностями сталкивается дорожная отрасль при приобретении битума.

— Мы констатируем, что область заинтересована в этом проекте и принимаем решение о его поддержке. Все остальные вопросы будет дорабатывать инвестиционная и земельная комиссии. Что касается ситуации с земельным участком, то она требует разбора. Прошу меня проинформировать об истории инициированных торгов, — предупредил глава региона.

По прогнозам компании, с 2019 по 2024 год потребление битума в Сибирском федеральном округе вырастет на 52% — с 850 тысяч тонн до почти 1,3 млн тонн в год. В том числе в связи с реализацией федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день в Новосибирской области доля дорог, соответствующих нормативам, составляет 37%, в Алтайском крае — 38%, Кемеровской области — 37%, Томской области — 24%, Республике Алтай — 19%. К 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее 50,9% региональных дорог.

В начале декабря ООО «ВПК-Ойл» сменила регистрацию, «переехав» из рабочего поселка Коченево в столицу Чеченской Республики Грозный.

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