На что ориентироваться инвесторам при покупке акций российских компаний в условиях непрозрачной отчетности

До 1 июля 2023 года российские власти продлили разрешение компаниям не раскрывать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию. Это связано с угрозами новых антироссийских санкций.

По мнению экономиста, финансового аналитика Александра Разуваева, в данной ситуации участникам фондового рынка, которые заинтересованы в российских акциях, следует ориентироваться на мнение опытных специалистов, например аналитиков, передает ФАН.

— Аналитики общаются с эмитентами, имеют целевую цену и финансовую модель. То есть, например, был прогноз по международной отчетности, и на основании этого по мультипликаторам или дисконтированным денежным потокам прогнозируется справедливая цена., — поделился Александр Разуваев.

При этом эксперт отметил, что аналитики тоже могут ошибаться, ведь нелегко работать, когда информации нет, но вероятность такой ошибки совсем не большая.

По словам, Разуваева, причина, по которой произошло закрытие финансовой отчетности компаний в России, связана с началом спецоперации. Ее задача — «не обрушить рынок».

— Есть компании, которые, наоборот, сдают отчетность, все разъясняют. Например, Positive Technologies, которые заявили недавно, что будут кроме международной отчетности давать еще и управленческую. Они прозрачные, поэтому их бумага в плюсе, несмотря на падение рынка. Таких компаний, к сожалению, очень мало, — говорит эксперт.

Тем, кто не хочет рисковать, экономист рекомендует приобретать активы тех компаний, которые продолжают публиковать отчетность, тем самым сохраняя свою прозрачность.

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