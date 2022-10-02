Куда вложить деньги? В Новосибирске создают платформу для связи инвесторов и стартапов

Новосибирское областное отделение «Опоры России» приступило к реализации проекта «Идея», направленного на поддержку начинающих предпринимателей и стартапов. Суть проекта — создание базы инноваторов и инвесторов, которая позволит обмениваться контактами и находить варианты взаимовыгодного сотрудничества, привлечения инвестиций, пояснили в реготделении.

— В связи с уходом из страны целого ряда зарубежных компаний на рынке возникли весьма привлекательные ниши для импортозамещения, которые могут успешно занять отечественные предприятия, — считает министр науки и информационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. — Инвесторы хорошо понимают, во что выгодно вкладывать средства, а у предпринимателей и изобретателей есть мощный стимул создать продукт, который может заменить иностранный аналог. Поэтому сегодня очень важно поддержать инвестиции бизнеса в приобретение и развитие результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), трансфер научных разработок, позволяющие создавать реальные инновационные продукты.

На первом этапе коммуникационная интернет-площадка будет создана на основе российского сервиса для управления бизнесом «Битрикс24». Предполагается, что добавлять свои проекты в базу смогут все зарегистрировавшиеся в ней компании. Однако для отбора наиболее интересных с точки зрения проработанности и готовности для инвестирования предполагается создание пула экспертов, в который войдут представители министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, Новосибирского областного инновационного фонда, руководители предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, научного сообщества и общественных организаций. Они помогут сформировать более четкое предложение для тех, кто ищет куда вложить деньги.

Как сообщил руководитель комитета инноваций и цифровой экономики НОО «Опора России» Илья Гнатуша, «Идея» в первую очередь адресована тем предпринимателям и инноваторам, которые, располагая инновационным проектом, недостаточно хорошо представляют механизм его реализации, не имеют бизнес-плана, нуждаются в дополнительном финансировании и не располагают четкое стратегией продаж своего продукта. На различных этапах проекта помощь в его реализации могут оказывать Академпарк, Новосибирский областной инновационный Фонд, Фонд «Сколково», Сибирская венчурная ярмарка, Торгово-промышленная палата и другие институты развития и поддержки бизнеса.

Сегодня в Новосибирское отделении «Опоры России» входят более 650 предпринимателей, а на территории области их насчитывается около 150 тысяч.

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