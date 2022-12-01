В регионе побит рекорд суточной погрузки — почти 105 тыс. тонн

Новый суточный рекорд погрузки грузов установлен в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги — 104,6 тыс. тонн грузов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2022 года (94,7 тыс. тонн), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Наибольший объем грузов отправлен на Октябрьскую железную дорогу — 72,3 тыс. тонн, еще 7,1 тыс. тонн на станции Западно-Сибирской и 6,2 тыс. тонн на станции Дальневосточной железных дорог.

Основная часть грузов погружена на станциях: Линево — 42,8 тыс. тонн; Евсино — 34,1 тыс. тонн; Клещиха — 5,3 тыс. тонн; Ложок — 3,4 тыс. тонн; Изынский — 2,5 тыс. тонн; Иня-Восточная — 2,3 тыс. тонн; Сокур — 1,9 тыс. тонн; Новосибирск-Восточный — 1,7 тыс. тонн.

Также 30 ноября 2022 года на железнодорожных станциях Линево и Евсино новосибирского центра организации работы железнодорожных станций была зафиксирована рекордная погрузка каменного угля. На станции Линево погрузка превысила 39,3 тыс. тонн, на станции Евсино — 34 тыс. тонн.

Напомним, основным предъявляемым к перевозке грузом в регионе является каменный уголь. Его доля превышает половину общей погрузки в регионе.

Основную загрузку станций Линево и Евсино обеспечивает АО «Разрез Колыванский» (ранее «Сибантрацит»), работающая в Искитимском районе. Компания занимает первое место в мире по добыче и экспорту антрацита Ultra High Grade. Является крупнейшим в России производителем металлургических углей.

В феврале пресс-служба компании сообщала, что в 2022 году «Разрез Колыванский» планирует увеличить продажи в Китай более чем на 30%. Китайским потребителям будет реализовано свыше 11 млн. тонн угля. Китай является крупнейшим рынком сбыта компании. За четыре года (2018-2021 гг.) поставки в эту страну выросли на 44%. При этом доля Китая в общем объеме реализации продукции выросла с 25% в 2018 году до 38% в 2021 году. В 2021 году объем экспорта в Китай составил 8,4 млн т, что на 18% больше, чем в 2020 году.

Ранее редакция сообщала о проблемах с перевозкой грузов из Китая.