Около трех тысяч домов Новосибирской области попали в реестр ЕГРН как аварийные

По сообщению пресс-службы ведомства, информацию о признании объектов недвижимости аварийными, непригодными для проживания в Росреестр направляют региональные и муниципальные органы власти.

— Это важная информация прежде всего для покупателей, — поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. —Приобретение квартиры в доме, который на момент сделки уже является аварийным, может обернуться для покупателя неприятными последствиями.

Новосибирский Росреестр рекомендует при покупке квартиры или дома получить выписку из ЕГРН, в которой будет отражена информация о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В настоящее время в ЕГРН внесены сведения о 2846 аварийных домах. Подробности об этих объектах можно узнать, заказав выписку из ЕГРН любым удобным способом. Это можно сделать через любой офис МФЦ, на портале Госуслуг, а также на официальном сайте Росреестра.

Со ссылкой на информацию правительства Новосибирской области в пресс-службе Росреестра сообщили, что регион дополнительно получит более 300 млн рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. До конца следующего года планируется переселить более двух тысяч человек (867 жилых помещений в областном центре и районах области).

Ранее редакция сообщала, что расселение аварийных домов в Новосибирской области обещают ускорить в 2 раза.

Фото Евгении Серегиной