На Цифровой платформе МСП.РФ можно заказать более 112 программных продуктов со скидкой 50%

Для оформления заказа достаточно быть зарегистрированным на Цифровой платформе МСП.РФ, а компания должна находиться в Едином реестре малого и среднего предпринимательства, сообщает региональное Минэкономразвития.

— Свое программное обеспечение на платформе уже разместили 28 российских разработчиков, оно охватывает самые разные сферы: розничную торговлю, бытовые и гостиничные услуги, туризм, автомобильный и ресторанный бизнес, медицину, транспорт и логистику, строительство, фермерство и другие, — говорится в сообщении.

Для удобства пользователей на Цифровой платформе есть подбор нужного продукта по заданным параметрам. Главное условие размещения на сервисе – ПО должно быть полностью российскими.

— Интеграция этого сервиса в Цифровую платформу делает приобретение программ со скидкой более удобным и доступным. Это поможет малому и среднему бизнесу повысить эффективность работы и снизить свои издержки, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, Цифровая платформа создана и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. В настоящее время на Цифровой платформе, помимо заказа ПО с 50% скидкой, доступно еще 11 федеральных сервисов. Кроме того, порядка полусотни мер поддержки на портал МСП.РФ интегрировали региональные власти.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса позволяет покупать облачное ПО отечественных производителей вдвое дешевле их рыночной цены. За прошлый год по программе поддержки цифровизации МСП предприниматели приобрели около 100 тыс. лицензий со скидкой.