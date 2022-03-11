В Каменском сельсовете недовольны «отписками» из правительства области

Жители Каменского сельсовета Новосибирского района недовольны решением районной администрации по поводу размещения на территории сельсовета новых объектов жилой застройки. Информация о результатах общественных слушаний была опубликована на сайте администрации в середине февраля. В итоге жители вновь написали обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, главе администрации Новосибирского района Андрею Михайлову, а также в Министерство строительства региона Алексею Колмакову.

Жители заявляют, что данные застройки будут губительно сказываться на качестве жизни местного населения, которое и так уже готово выйти на митинг. Из-за активной коттеджной и многоэтажной застройки в сельсовете уже наблюдается ухудшение качества дорог, их загруженность, нехватка мест в школе, очереди в поликлинике и т. п. Жители Каменского сельсовета выступили категорически ПРОТИВ любой другой застройки территории села Каменка любой компанией-застройщиком без предварительной организации развития инфраструктуры Каменского сельсовета.

В письме также отмечается, что о планируемом проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта генерального плана Каменского сельсовета люди узнали от депутатов в декабре 2021 года. Объявлений об их проведении не видели. При этом на публичных слушаниях 19 января выяснилось, что на территории планируют реализовывать проекты не один, а несколько застройщиков. Ранее шла речь только о компании ООО «Энергомонтаж».

— Разумного срока на изучение поступивших предложений, материалов к ним и на подготовку замечаний, своих взвешенных предложений у нас не было. Считаем, что были созданы намеренно барьерные условия, — говорится в письме, имеющемся в редакции. — Мнение жителей Каменского сельсовета по отношению к рассматриваемому на публичном слушании 19.01.2022 вопросу и качеству представленных на них проектов документов от ЗАО «Чкаловский» и ООО «СеАл» не определено. По проекту компании «Энергомонтаж» мы высказали свои возражения.

В письме к губернатору, главе администрации района и Минстрою жители потребовали:

— Отказать предложениям, поступившим от ЗАО «Чкаловский» и ООО «СеАл», в связи с нарушением порядка информирования граждан, проживающих на территории Каменского сельсовета.

— Предоставить информацию о том, где и когда было подано обоснование предложений по внесению изменений в генеральный план Каменского сельсовета, проект планируемой жилой застройки территории от этих застройщиков для рассмотрения на слушаниях.

— Ознакомить жителей с предложением ООО «СеАл», ЗАО «Чкаловское» в отношении земельных участков, которые они планируют застраивать.

— В случае получения очередной отписки мы намерены идти в вышестоящие инстанции, а также освещать проблему, которую будут не в состоянии решить местные власти, через журналистов уже на федеральном уровне, — говорится еще в одном обращении от инициативной группы к тем же должностным лицам, также имеющемся в распоряжении редакции.

Как пояснила корреспонденту Infopro54 депутат Каменского сельсовета, член инициативной группы Ольга Вентлянд, на первое обращение, которое жители отправляли тем же должностным лицам 18 января, они получили отписку. В частности, в ответе Минстроя области отмечается, что предложение по реконструкции участка дороги протяженностью 3,4 км (2,6 км — дорога местного значения, уличная сеть Новосибирска, 0,7 км — дорога межмуниципального значения) от мэрии Новосибирска в Минтранс региона не поступало, и в план работ по реконструкции проспекта Дзержинского на 2022-2024 годы объект не заложен. Госпрограммой области реконструкция межмуниципального участка дороги на 2022-2024 годы тоже не предусмотрена, ПСД по объекту отсутствует. При этом Минстрой обращает внимание, что в 2021 году в районе отремонтирована улица Олимпийская — 1,2 км, в 2022 году выделяются 4,6 млн рублей на разработку ПСД по капремонту дороги «Каменка – Советский-Витаминка» — 7 км. Ориентировочный срок проведения работ на объекте — 2023 год. Также в ведомстве отметили, что в сельсовете ведется строительство школы на 1100 мест, а действующая школа впоследствии будет реконструирована под детский сад на 200 мест. В этом году в бюджет области заложены средства на подготовку проектно-сметной документации по объекту. Ведомство также заключило контракт по проектированию и строительству до конца 2023 года медучреждения на 150 посещений в смену. Ряд социальных, спортивных и культурных учреждений также запланированы в «листе ожиданий» и будут реализовываться при наличии средств в бюджете.

Жителей Каменского сельсовета такой ответ не устроил. По их словам, даже строящаяся инфраструктура едва закроет существующие потребности, а при появлении новой жилой застройки проблемы снова обострятся.

На сегодняшний день под новыми обращениями собраны около тысячи подписей жителей.

— Для сбора подписей граждан мы разложили подписные листы, как и в прошлый раз, по торговым точкам по всему району. Но их забрали и на глазах продавцов уничтожили двое молодых людей в масках, которые были в машине без номеров. В итоге нам пришлось организовываться, ходить по домам и собирать подписи лично, — говорит Ольга Вентлянд.

Отправила обращение-требование адресатам инициативная группа электронной почтой 10 марта.

Стоит отметить, опыт обращения на федеральный уровень у инициативной группы Каменского сельсовета уже есть. По словам жителей, именно за счет своей активности они пробили строительство новой школы: летом 2020 года люди ездили в Москву, осенью пришло одобрение и началось строительство объекта. На региональном уровне этот вопрос решить не удалось.