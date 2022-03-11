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В Каменском сельсовете недовольны «отписками» из правительства области

  • 11/03/2022, 11:49
Автор:
новости Новосибирска
Жители заявляют, что готовы добиваться решения своего вопроса на федеральном уровне.

Жители Каменского сельсовета Новосибирского района недовольны решением районной администрации по поводу размещения на территории сельсовета новых объектов жилой застройки. Информация о результатах общественных слушаний была опубликована на сайте администрации в середине февраля. В итоге жители вновь написали обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, главе администрации Новосибирского района Андрею Михайлову, а также в Министерство строительства региона Алексею Колмакову.

Новости Новосибирска

Разрешат ли застройщикам выходить на площадку без строительства дороги?

— Из заключения, размещенного на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области, нам стало известно, что в отношении предложения ООО «Энергомонтаж» рекомендовано отказать, в отношении предложений ООО «СеАл», ЗАО «Чкаловское» рекомендовано принять и территорию, согласно прилагаемой схеме, включающую земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:120701:12939, 54:19:120701:15502, 54:19:120701:15398, 54:19:120701:12397, 54:19:120701:690 включить в границы села Каменка, установить зоны: садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ и застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), — говорится в письме, имеющемся в распоряжении редакции.

Жители заявляют, что данные застройки будут губительно сказываться на качестве жизни местного населения, которое и так уже готово выйти на митинг. Из-за активной коттеджной и многоэтажной застройки в сельсовете уже наблюдается ухудшение качества дорог, их загруженность, нехватка мест в школе, очереди в поликлинике и т. п. Жители Каменского сельсовета выступили категорически ПРОТИВ любой другой застройки территории села Каменка любой компанией-застройщиком без предварительной организации развития инфраструктуры Каменского сельсовета.

В письме также отмечается, что о планируемом проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта генерального плана Каменского сельсовета люди узнали от депутатов в декабре 2021 года. Объявлений об их проведении не видели. При этом на публичных слушаниях 19 января выяснилось, что на территории планируют реализовывать проекты не один, а несколько застройщиков. Ранее шла речь только о компании ООО «Энергомонтаж».

— Разумного срока на изучение поступивших предложений, материалов к ним и на подготовку замечаний, своих взвешенных предложений у нас не было. Считаем, что были созданы намеренно барьерные условия, — говорится в письме, имеющемся в редакции. —  Мнение жителей Каменского сельсовета по отношению к рассматриваемому на публичном слушании 19.01.2022 вопросу и качеству представленных на них проектов документов от ЗАО «Чкаловский» и ООО «СеАл» не определено. По проекту компании «Энергомонтаж» мы высказали свои возражения.

В письме к губернатору, главе администрации района и Минстрою жители потребовали:

— Отказать предложениям, поступившим от ЗАО «Чкаловский» и ООО «СеАл», в связи с нарушением порядка информирования граждан, проживающих на территории Каменского сельсовета.

— Предоставить информацию о том, где и когда было подано обоснование предложений по внесению изменений в генеральный план Каменского сельсовета, проект планируемой жилой застройки территории от этих застройщиков для рассмотрения на слушаниях.

— Ознакомить жителей с предложением ООО «СеАл», ЗАО «Чкаловское» в отношении земельных участков, которые они планируют застраивать.

— В случае получения очередной отписки мы намерены идти в вышестоящие инстанции, а также освещать проблему, которую будут не в состоянии решить местные власти, через журналистов уже на федеральном уровне, — говорится еще в одном обращении от инициативной группы к тем же должностным лицам, также имеющемся в распоряжении редакции.

Как пояснила корреспонденту Infopro54 депутат Каменского сельсовета, член инициативной группы Ольга Вентлянд, на первое обращение, которое жители отправляли тем же должностным лицам 18 января, они получили отписку. В частности, в ответе Минстроя области отмечается, что предложение по реконструкции участка дороги протяженностью 3,4 км (2,6 км — дорога местного значения, уличная сеть Новосибирска, 0,7 км — дорога межмуниципального значения) от мэрии Новосибирска в Минтранс региона не поступало, и в план работ по реконструкции проспекта Дзержинского на 2022-2024 годы объект не заложен. Госпрограммой области реконструкция межмуниципального участка дороги на 2022-2024 годы тоже не предусмотрена, ПСД по объекту отсутствует. При этом Минстрой обращает внимание, что в 2021 году в районе отремонтирована улица Олимпийская — 1,2 км, в 2022 году выделяются 4,6 млн рублей на разработку ПСД по капремонту дороги «Каменка – Советский-Витаминка» — 7 км. Ориентировочный срок проведения работ на объекте — 2023 год. Также в ведомстве отметили, что в сельсовете ведется строительство школы на 1100 мест, а действующая школа впоследствии будет реконструирована под детский сад на 200 мест. В этом году в бюджет области заложены средства на подготовку проектно-сметной документации по объекту. Ведомство также заключило контракт по проектированию и строительству до конца 2023 года медучреждения на 150 посещений в смену. Ряд социальных, спортивных и культурных учреждений также запланированы в «листе ожиданий» и будут реализовываться при наличии средств в бюджете.

Жителей Каменского сельсовета такой ответ не устроил. По их словам, даже строящаяся инфраструктура едва закроет существующие потребности, а при появлении новой жилой застройки проблемы снова обострятся.

На сегодняшний день под новыми обращениями собраны около тысячи подписей жителей.

— Для сбора подписей граждан мы разложили подписные листы, как и в прошлый раз, по торговым точкам по всему району. Но их забрали и на глазах продавцов уничтожили двое молодых людей в масках, которые были в машине без номеров. В итоге нам пришлось организовываться, ходить по домам и собирать подписи лично, — говорит Ольга Вентлянд.

Отправила обращение-требование адресатам инициативная группа электронной почтой 10 марта.

Стоит отметить, опыт обращения на федеральный уровень у инициативной группы Каменского сельсовета уже есть. По словам жителей, именно за счет своей активности они пробили строительство новой школы: летом 2020 года люди ездили в Москву, осенью пришло одобрение и началось строительство объекта. На региональном уровне этот вопрос решить не удалось.

Фото предоставлено Ольгой Вентлянд

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирский район Новосибирск

Теги : строительство застройщик дороги благоустройство


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