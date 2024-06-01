На День города и День молодежи перед новосибирцами выступят «Парк Горького» и «Пицца»

В мэрии Новосибирска согласовывают программу мероприятий, посвященных 131-й годовщине со дня основания города. Праздник будет отмечаться 30 июня, а 29 — пройдет День молодежи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главными площадками празднования станут парк «Арена» на левом берегу и Михайловская набережная на правом.

В День молодежи в Новосибирске пройдет фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступление музыкальных групп Новосибирска, фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации. Вечером на Михайловской набережной анонсирован рок-фестиваль «Ветер Сибири» с участием группы «Парк Горького».

Вечером 30 июня на Михайловской набережной выступит группа «Пицца», а в парке «Арена» состоится молодежная программа, где выступят победители творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» и приглашенные артисты. Хэдлайнером программы станет певец Kamazz, а завершится программа ярким файер-шоу от шоу-группы «Аврора».

На площади Пименова в День города будет организована Выставка достижений новосибирского хозяйства (ВДНХ), а в парке Березовая роща пройдет ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город».

В рамках Дня города в Новосибирске также стартует проект «Обские фестивали». В него войдет ряд развлекательных, спортивных, культурных мероприятий, которые пройдут с июля по август в акватории реки Оби, Новосибирского водохранилища, а также на прибрежных территориях. Кульминацией проекта станет День реки Оби 27 июля.