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Предприниматели провели День защиты детей в Новосибирске

  • 01/06/2024, 13:12
Автор: Юлия Данилова
Предприниматели провели День защиты детей в Новосибирске
В празднике приняли участие более 1500 детей.

Комитет по развитию индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с департаментом инвестиций потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, а также администрацией Октябрьского района организовали городской праздник посвященный Дню защиты детей!

31 мая на площади Пименова перед ГПНТБ СО РАН состоялся праздничный концерт с множественными мастер-классами и территорией здоровья.

В мероприятии приняли участие более 1500 детей и 43 организаций-партнеров. Детей угощали мороженным, катали на лошадях, дарили подарки, развлекали аниматоры и ростовые куклы. Ребята также могли принять участие в спортивных, творческих и образовательных мастер-классах, всем желающим заплетали косы и наносили аквагрим. На территории здоровья можно было обследовать зрение, проконсультироваться у врачей и нейропсихологов, рассказала Infopro54 руководитель комитета индустрии детских товаров реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов Wonder Wood, «Квестляндия» Марина Москаленко.

— На наш взгляд, мероприятие несет двойную пользу: во-первых, это праздник для жителей нашего города, где они могут получить множество услуг, а во-вторых, это поддержка предпринимателей, где они могут презентовать новосибирцам свои товары и услуги, — отметила Марина Москаленко. — От лица предпринимателей хотелось бы выразить благодарность управлению потребительского рынка за помощь в организации и за предоставленное оборудование для участия.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что индустрию детских товаров и услуг в Новосибирске не воспринимают как серьезный бизнес.

Фото предоставлено Новосибирским региональным отделением «ОПОРА РОССИИ», автор: Сергей Белов.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Опора России день защиты детей


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