Главу Краснозерского района Оксану Семенову отправили под домашний арест

Центральный суд Новосибирска сегодня утром рассмотрел дело главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой для избрания меры пресечения. Процесс закрыли, а журналистов попросили удалиться из зала, сообщил телеграм-канал Экстренный НСК.

Решением суда Оксана Семёнова отправлена под домашний арест до 29 июля. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, вечером 31 мая второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении Семеновой. Как сообщила пресс-служба СК, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение полномочий). Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области.