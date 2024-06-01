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Главу Краснозерского района Оксану Семенову отправили под домашний арест

  • 01/06/2024, 14:16
Автор: Юлия Данилова
Главу Краснозерского района отправили под домашний арест
Процесс закрыли от прессы.

Центральный суд Новосибирска сегодня утром рассмотрел дело главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой для избрания меры пресечения. Процесс закрыли, а журналистов попросили удалиться из зала, сообщил телеграм-канал Экстренный НСК.

Решением суда Оксана Семёнова отправлена под домашний арест до 29 июля. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, вечером 31 мая второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении Семеновой. Как сообщила пресс-служба СК, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение полномочий). Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области.

Фото прокуратуры Новосибирской области, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : превышение полномочий арест чиновника


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