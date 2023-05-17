Театр «Глобус» присоединяется к проекту «Общая сцена»

16 мая 2023 года Министерство культуры Российской Федерации запускает проект «Общая сцена». Федеральные и региональные театры направят более тысячи сценических средств учреждениям Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области. Среди предметов: костюмы, реквизит, бутафория, зрительские кресла, световое и звуковое оборудование.

«Рада, что проект „Общая сцена” получил большой отклик от коллег со всей страны. Сбор заявок продолжается», – сообщила в Тelegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» всецело поддерживает инициативу и присоединяется к проекту «Общая сцена». Необходимо отметить, что при поддержке Министерства культуры Новосибирской области театр принимает участие в программе, улучшающей материально-техническое обеспечение учреждений культуры подшефного Беловодского района Луганской области. В цехах «Глобуса» были изготовлены и переданы в дар костюмы для творческих коллективов Беловодского района ЛНР.