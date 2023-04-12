Роспотребнадзор в Новосибирске: Wildberries обязан вернуть деньги за «доставку» некачественных товаров

Роспотребнадзор Новосибирской области рассказал о правах покупателей при списании денег за доставку некачественного товара в Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По закону о защите прав потребителей недостатком товара считается несоответствием обязательным требованиям или целям, для которых он покупается.

— Согласно пункту 23 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, расходы на возврат товара ненадлежащего качества несёт продавец. В других случаях распределение указанных расходов определяется офертой, — сообщили в ведомстве.

— В случае списания денежных средств ООО «Вайлдберриз» настоятельно рекомендуем обращаться к обществу с письменной претензией по юридическому адресу, по адресу официальной электронной почты, указав вышеуказанные обстоятельства, нормы права и требование о возврате денежных средств, — подчеркнули специалисты ведомства.

В случаях спора с маркетплейсом, получившему некачественный товар потребителю следует сделать фото или видеозапись, на которых вместе с бланком заказа будут чётко видны недостатки товара.

В случае, если организация откажет в удовлетворении требований или не даёт ответ на претензию, покупатель имеет право обратиться в суд.

По данным 2ГИС, в Новосибирске насчитывается порядка 326 пунктов выдачи заказов Wildberries.

Ранее редакция сообщала о том, что на площадке Промышленно-логистического парка появится мощный ИТ-хаб.