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Роспотребнадзор в Новосибирске: Wildberries обязан вернуть деньги за «доставку» некачественных товаров

  • 12/04/2023, 17:01
Автор:
списания из-за доставки Wildberries
В случаях спора с маркетплейсом нужно сделать фото и видео на которых вместе с бланком заказа будут чётко видны недостатки вместе.

Роспотребнадзор Новосибирской области рассказал о правах покупателей при списании денег за доставку некачественного товара в Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По закону о защите прав потребителей недостатком товара считается несоответствием обязательным требованиям или целям, для которых он покупается.

— Согласно пункту 23 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, расходы на возврат товара ненадлежащего качества несёт продавец. В других случаях распределение указанных расходов определяется офертой, — сообщили в ведомстве.

акции протеста Wildberries

Сотрудники пунктов выдачи Wildberries устроили акции протеста по всей стране

В случаях спора с маркетплейсом, получившему некачественный товар потребителю следует сделать фото или видеозапись, на которых вместе с бланком заказа будут чётко видны недостатки товара.

— В случае списания денежных средств ООО «Вайлдберриз» настоятельно рекомендуем обращаться к обществу с письменной претензией по юридическому адресу, по адресу официальной электронной почты, указав вышеуказанные обстоятельства, нормы права и требование о возврате денежных средств, — подчеркнули специалисты ведомства.

В случае, если организация откажет в удовлетворении требований или не даёт ответ на претензию, покупатель имеет право обратиться в суд.

По данным 2ГИС, в Новосибирске насчитывается порядка 326 пунктов выдачи заказов Wildberries.

 

Ранее редакция сообщала о том, что на площадке Промышленно-логистического парка появится мощный ИТ-хаб.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : списания из-за доставки Wildberries Роспотребнадзор в Новосибирске права покупателей


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