Новостройки в Новосибирске за три года действия льготной ипотеки подорожали на 68%

Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек Новосибирска, за год выросла с 71,2 тыс.за кв. метр в апреле 2022 года до 119,3 тыс.за кв. метр — в апреле 2023 года. За три года действия льготной ипотеки с господдержкой рост составил 68%, говорится в исследовании Циан.Аналитики. Доля доступных для покупки по программе квартир в апреле 2023 года составила 69%. Это на 24% меньше, чем на старте программы.

Средний бюджет предложения по льготной ипотеке в городе за год вырос с 3,8 млн рублей до 4,6 млн рублей. За три года действия программы — на 22%. Средняя площадь доступного жилья в новостройках Новосибирска при этом снизилась с апреля 2022 года с 54,7 кв. м до 41,1 кв. м. За три года сокращение составило 25%.

В соседнем Омске доля доступного жилья по льготной ипотеке на рынке новостроек сократилась за три года на 30%, в Красноярске — на 28%. При этом, средняя стоимость квадратного метра выросла на 167% и 68% соответственно.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили ввести льготную ипотеку для работников оборонно-промышленного комплекса.