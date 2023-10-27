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На довыборы в горсовет Новосибирска пойдет самый высокий человек России

  • 27/10/2023, 18:58
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На довыборы в горсовет Новосибирска пойдет самый высокий человек России
Он внесён в «Книгу рекордов России» и ранее играл в NBA.

Одним из участников дополнительных выборов в горсовет Новосибирска станет Павел Подкользин. Он идет от партии «Справедливая Россия- За правду» и будет баллотироваться по округу №49. В 2017 году Подкользин был внесён в «Книгу рекордов России» как самый высокий человек страны (226 см).

Павел Подкользин баскетболист, ранее играл центровым за БК «Новосибирск», мастер спорта РФ. У Подкользина золотые медали чемпионата и Кубка России. Кроме того, он играл в NBA.

Соперниками Павла Подкользина по одномандатному округу № 49 будут Александр Баев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Александр Быковский («Единая партия»), Андрей Везнер (самовыдвижение), Руслан Дудин («Новые люди»), Александр Липаткин (партия «Коммунисты России»), Максим Новиков (Партия «Яблоко»), Владислав Рыжов (ЛДПР), Михаил Рязанцев (самовыдвижение), Сергей Сухоруков (КПРФ), Александр Толкачев (самовыдвижение) и Евгений Шамро (самовыдвижение).

Ранее депутатом на округе №49 был Серей Бойко, который в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Летом 2023 года решением горсовета у него отозван мандат.

На округе №49 (22404 избирателя) кандидатам необходимо собрать от 113 до 124 подписей избирателей в свою поддержку.

Напомним, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам № 40, № 49 пройдут 15-17 декабря.

Ранее редакция сообщала, что депутатам-перебежчикам разрешили участвовать в выборах в горсовет Новосибирска.

Фото со страницы Павла Подкользина со страницы ВКонтакте

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Книга рекордов России Довыборы в горсовет Новосибирска


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