Чиновники Минздрава забыли на складе льготные лекарства более чем на 3 млн рублей

Следователи Следственного комитета по Республике Алтай уличили в халатности сотрудников Минздрава.

― По предварительным данным, с января 2020 года по октябрь 2023 года вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами Министерства здравоохранения Республики Алтай своих обязанностей по организации обеспечения лекарственными средствами льготной категории граждан, заявки на их приобретение были сформированы без качественного и количественного определения их потребности, ― сообщает республиканское СК.

В Министерстве сформировали лишние заявки на льготные препараты, закупили их, а потом забыли на складе. В результате у лекарств истекли сроки годности. Своими действиями ответственные лица причинили ущерб Минздраву на сумму 3 350 000 рублей.

В настоящее время по уголовному делу о должностном преступлении проводятся обыски, допросы и задержания фигурантов, а также изъятие со склада просроченных препаратов.