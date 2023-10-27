Белых медвежат Норди и Шайну – детенышей всеобщей любимицы Герды, пока не собираются забирать из Новосибирского зоопарка. Об этом сообщает НГС.

Точная судьба Белки и Стрелки не известна.

Норди и Шайна живут в зоопарке с 2018 года, а Белка с Стрелка родились в этом году.

Напомним, медвежата Белка и Стрелка появились на свет 16 декабря 2022 года у пары медведей — любимцев горожан — Кая и Герды. Конкурс на лучшие имена для медвежат, Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило объявил в апреле. Первый этап продлился до 14 мая. На этом этапе горожане предлагали имена для медвежат. На втором этапе — с 17 мая по 27 мая — с помощью открытого голосования были выбраны два лучших имени. 25 июня уроженка Новосибирска, космонавтка Анна Кикина, на одном из мероприятий, посвященных 130-летию города, озвучила итоги конкурса. По итогам голосования, маленьких любимцев публики назвали Белкой и Стрелкой. Позже некоторые горожане высказали сомнения в честности голосования.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские медвежата Белка и Стрелка теперь под кураторством Роскосмоса.Белые медвежата Норди и Шайна ещё поживут в Новосибирске