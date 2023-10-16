На довыборы в горсовет Новосибирска выдвинулись 10 кандидатов

10 человек выдвинули свои кандидатуры на дополнительные выборы в депутаты горсовета седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №40, №49. Информация об этом размещена на официальном сайте Новосибирского облизбиркома. Заявочная кампания завершится 25 октября.

Новосибирское областное отделение партии «Коммунисты России» выдвинуло своих кандидатов. Ими стали первый секретарь комитета партии Андрей Щукин и доцент кафедры ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище» Минобороны РФ Александр Липаткин.

Согласно данным облизбиркома, Андрей Щукин в 2010 году окончил «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», а в 2005 — Московскую академию труда и социальных отношений. Основным его местом работы на данный момент является Новосибирское областное отделение политической партии «Коммунисты России». Андрей Щукин претендовал на пост губернатора Новосибирской области, но не смог набрать нужного количества подписей и выбыл из предвыборной гонки — Ред.).

Александр Липаткин является военным пенсионером. В 1991 году он окончил Военную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная ордена Суворова Академию им.М.В. Фрунзе. В 2021 году баллотировался в качестве кандидата на выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.

Кроме того, в качестве самовыдвиженцев по округу №49 выдвинулись директор Общественно полезного фонда «Фонд содействия образованию» Андрей Везнер (экс-кандидат в депутаты Государственной Думы) и самозанятый Евгений Шамро.

Напомним, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам № 40, № 49 пройдут 15-17 декабря. Места на округах №40 и 49 стали вакантными после того, как на июньской сессии городского совета депутаты Хельга Пирогова и Сергей Бойко* (*в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) были лишены депутатских полномочий.

По состоянию на 16 октября документы на выдвижение подали 10 кандидатов, семь из них в порядке самовыдвижения. Так, по округу №40 свои кандидатуры выдвинули коммерческий директор ООО «Компания Джокер» Дмитрий Дамаев (в предыдущем созыве горсовета Дамаев работал от «Единой России» — Ред.), руководитель группы АО «Страховое общество газовой промышленности» Александр Емельянов и Екатерина Терещенко, которая являлась экс-помощником лишенной депутатского мандата Хельги Пироговой, но согласно сайту облизбиркома выдвинулась, как самовыдвиженец. По округу №49 — координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев и заместитель директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александр Толкачев и 20-летний студент второго курса РАНХиГС по специальности государственное и муниципальное управление, представляющий региональное отделение партии «Яблоко».

Для регистрации кандидатам необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. На округе №40 (29195 избирателей) кандидатам необходимо собрать от 146 до 160 подписей, на округе №49 (22404 избирателя) от 113 до 124.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске дан старт регистрации кандидатов на довыборы в горсовет.