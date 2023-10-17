Депутаты хотят разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать педагогами

Депутаты Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Валентина Пивненко предложили позволить заниматься педагогической деятельностью гражданам РФ с погашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления могут. Соответствующие изменения необходимо, по их мнению, внести в ст. 331 Трудового кодекса.

Согласно документу, бывшие осужденные могут получить разрешение на работу педагогами и тренерами спустя 10 лет после освобождения. При этом отмечается, что преступление не должно быть связано с убийствами и сексуальным насилием против детей и членов семьи, у них должно быть «безупречное поведение» на свободе, а также они должны заниматься общественной и благотворительной деятельностью.

Выдавать разрешение на работу с детьми и подростками будет комиссия по делам несовершеннолетних.

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