В Новосибирске дан старт регистрации кандидатов на довыборы в Горсовет

В Новосибирске дан старт регистрации кандидатов на дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 40 и 49. Постановление размещено в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Подать документы кандидаты могут до 25 октября.

— Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов и представление документов для регистрации, начинается после дня официального опубликования (публикации) решения Совета депутатов города Новосибирска о назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 40, № 49 (с«29» сентября 2023 года) и заканчивается за 52 дня до дня голосования (25 октября 2023 года до 18.00 часов), — говорится в постановлении.

Напомним, решением горсовета Новосибирска от 27 сентября 2023 года дополнительные выборы депутатов горсовета по одномандатным избирательным округам № 40, № 49 назначены на 17 декабря 2023 года. Голосование будет проходить в течение нескольких дней подряд.

Полномочия окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов горсовета возложены на территориальные избирательные комиссии Октябрьского и Центрального районов города Новосибирска.

Для регистрации кандидатам необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку.

на округе №40 (29195 избирателей) минимальное количество — 146, максимальное — 160;

на округе №49 (22404 избирателя) минимальное количество — 113, максимальное — 124.

— В соответствии с частью 4 статьи 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» если для регистрации кандидата требуется представить менее 200 подписей, проверке подлежат все представленные подписи, — говорится в постановлении.

Напомним, что места на округах №40 и 49 стали вакантными после того, как на июньской сессии городского совета депутаты Хельга Пирогова и Сергей Бойко* (в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) были лишены депутатских полномочий. Поводом для этого, стали не предоставленные ими сведения о доходах и результаты почерковедческой экспертизы отчетных документов депутатов. Срок их полномочий закончился 4 июля 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что дополнительные выборы на округах экс-депутатов Пироговой и Бойко* назначены на 17 декабря.