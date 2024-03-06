На федеральных дорогах НСО осталось три участка для размещения зон придорожного сервиса

В настоящее время все федеральные автомобильные дороги, расположенные в границах Новосибирской области, обеспечены объектами дорожного сервиса: из расчета 1 объект на 20 км участка автодороги. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе областного Минтранса, со ссылкой на данные ФКУ «Сибуправтодор».
По данным «Сибуправтодора», на данный момент предусмотрена возможность размещения 3-х дополнительных МФЗ на следующих участках федеральных дорог:
— Размещение МФЗ на данных участках может быть осуществлено по инициативе и за счет инвестиций предпринимательского сообщества при наличии экономической целесообразности, — пояснили Infopro54 в Минтрансе.
Более подробную информацию о размещении МФЗ на указанных дорогах рекомендуем уточнить в ФКУ «Сибуправтодор».
Напомним, в конце 2023 года директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач в ходе круглого стола в Совете Федерации в конце 2023 года сообщал, что для удобства автомобильных путешественников вдоль российских федеральных трасс могут открыть около 200 многофункциональных зон придорожного сервиса. Судя по ответу регионального Минтранса, в Новосибирской области их уже создано 59. Впрочем в Минтрансе прокомментировали такое опережение графика.
Согласование размещения и планирование создания МФЗ на федеральных автомобильных дорогах, находящихся на территории Новосибирской области, относится к полномочиям ФКУ «Сибуправтодор».
В пресс-службе ТУАД Infopro54 сообщили, что на региональной сети автомобильных дорог Новосибирской области обустроено 297 объектов дорожного сервиса. Из них на опорной сети — 138.
Основные места концентрации объектов:
— В связи с низкой интенсивностью дорожного движения на региональных и межмуниципальных автодорогах Новосибирской области отсутствуют многофункциональные комплексы дорожного сервиса, — пояснили Infopro54 в ТУАДе. —
У нас нет зарезервированных мест под дорожные сервисы. Есть придорожная полоса и есть требования, по которым они (объекты) могут быть размещены. Мы выдаем техусловия на присоединение объектов к автомобильным дорогам, согласовываем проекты. Владельцы бизнеса должны обратиться к нам за согласием на примыкание, подготовить проект организации дорожного движения при размещении объекта сервиса; установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку и т.д.
Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирских дорогах планируется создать 24 сервисные зоны для водителей и пассажиров.
Фото предоставлено пресс-службой Сибуправтодора.
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