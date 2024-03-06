На федеральных дорогах НСО осталось три участка для размещения зон придорожного сервиса

В настоящее время все федеральные автомобильные дороги, расположенные в границах Новосибирской области, обеспечены объектами дорожного сервиса: из расчета 1 объект на 20 км участка автодороги. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе областного Минтранса, со ссылкой на данные ФКУ «Сибуправтодор».

Автомобильная дорога Р-254 «Иртыш» имеет 10 объектов дорожного сервиса и 27 объектов многофункциональных зон придорожного сервиса (МФЗ).

Северный обход города Новосибирска оборудован 2 объектами сервиса и 5 объектами МФЗ.

Автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» оборудована 5 объектами сервиса и 9 объектами МФЗ.

Автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» обеспечена 12 объектами сервиса и 18 объектами МФЗ.

Судя по данным, полученным редакцией, объекты дорожного сервиса распределены на дорогах региона следующим образом:

По данным «Сибуправтодора», на данный момент предусмотрена возможность размещения 3-х дополнительных МФЗ на следующих участках федеральных дорог:

Р-256 «Чуйский тракт» на участке с 62 км по 102 км,

На автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» на 1425 км — с двух сторон.

— Размещение МФЗ на данных участках может быть осуществлено по инициативе и за счет инвестиций предпринимательского сообщества при наличии экономической целесообразности, — пояснили Infopro54 в Минтрансе.

Более подробную информацию о размещении МФЗ на указанных дорогах рекомендуем уточнить в ФКУ «Сибуправтодор».

Напомним, в конце 2023 года директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач в ходе круглого стола в Совете Федерации в конце 2023 года сообщал, что для удобства автомобильных путешественников вдоль российских федеральных трасс могут открыть около 200 многофункциональных зон придорожного сервиса. Судя по ответу регионального Минтранса, в Новосибирской области их уже создано 59. Впрочем в Минтрансе прокомментировали такое опережение графика.

Согласование размещения и планирование создания МФЗ на федеральных автомобильных дорогах, находящихся на территории Новосибирской области, относится к полномочиям ФКУ «Сибуправтодор».

В пресс-службе ТУАД Infopro54 сообщили, что на региональной сети автомобильных дорог Новосибирской области обустроено 297 объектов дорожного сервиса. Из них на опорной сети — 138.

Основные места концентрации объектов:

К-17р — с. Ярково, р.п. Ордынское и Кочки;

К-12 — с. Б. Оеш;

К-19р — д. Плотниково.

— В связи с низкой интенсивностью дорожного движения на региональных и межмуниципальных автодорогах Новосибирской области отсутствуют многофункциональные комплексы дорожного сервиса, — пояснили Infopro54 в ТУАДе. —

У нас нет зарезервированных мест под дорожные сервисы. Есть придорожная полоса и есть требования, по которым они (объекты) могут быть размещены. Мы выдаем техусловия на присоединение объектов к автомобильным дорогам, согласовываем проекты. Владельцы бизнеса должны обратиться к нам за согласием на примыкание, подготовить проект организации дорожного движения при размещении объекта сервиса; установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирских дорогах планируется создать 24 сервисные зоны для водителей и пассажиров.