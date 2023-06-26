«Нафтатранс плюс» заходит на рынок придорожного сервиса

ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами намерено запустить новый грандиозный проект — комплекс придорожного сервиса. Об этом сообщила пресс-служба финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал».

Напомним, сибирскую сеть заправочных станций эмитент развивает совместно с партнером — ООО «АЗС-Люкс». Под управлением партнера в Новосибирске сейчас находятся 13 АЗС под брендами NAFTA24 (8 АЗС) и по франшизе Teboil (4 АЗС), одна АЗС — на реконструкции. Речь идет об объекте придорожного сервиса в Мошковском районе — около 89 км от Новосибирска, автодорога М53 «Байкал».

— На базе АЗС, которая проходит реконструкцию, партнеры планируют запустить новый формат — комплекс придорожного сервиса. Комплекс будет носить имя сибирского бренда NAFTA24 и, помимо АЗС и кафе, будет включать гостиницу, стоянку для большегрузов и СТО, — поясняют в пресс-службе финансового консультанта. — В настоящее время ведутся проектные работы, в процессе — утверждение генплана района Новосибирской области, получено предварительное согласование размещения комплекса от Федерального управления автодорог. Непосредственно на участке ведутся кадастровые и земляные работы по его выравниванию. Более того, уже начались строительные работы новой АЗС, являющейся частью придорожного комплекса.

Запуск придорожного комплекса запланирован на конец 2023 – начало 2024 года.

— Примерный объем инвестиций в первый объект, включающий АЗС, гостиницу, стоянку, кафе, в общей сумме составит более 200 млн рублей. В данный момент дорабатываются проекты, после утверждения будут составлены сметы, а затем уже будут определены точные суммы вложений, — прокомментировал в ответ на запрос Infopro54 генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня. — Так как данный формат для компании и партнеров является новым, то говорить о втором и последующих проектах пока считаем нецелесообразным: необходимо проанализировать затраты и понять период окупаемости.

Кроме того, до конца года партнеры намерены расширить сеть АЗС в Новосибирской области минимум на две автозаправочные станции: посредством покупки земельных участков и строительства на них новых АЗС с нуля либо приобретения уже действующих АЗС и проведения на них реконструкции.

«Нафтатранс» — частный независимый нефтетрейдер. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах общим объемом 8,5 тысячи кубометров в Москве и Новосибирске.

Ранее редакция рассказывала о планах по развитию объектов придорожного сервиса на Кузбассе.