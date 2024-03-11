На фестиваль с участием Никиты Кологривого закончились места в Новосибирске

В Новосибирске закрыта регистрация на кинофестиваль «Семейные традиции» (16+) с участием популярного актера Никиты Кологривого.

Фестиваль пройдет 15 и 16 марта. Исходя из данных сайта, на 16 марта мест уже нет. Регистрация стартовала 8 марта.

— Никита поприветствует гостей фестиваля, расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведёт автограф-сессию, — говорится в сообщении Корпорации развития Новосибирской области.

Фестиваль кино состоится в кинотеатре «Победа». На него зарегистрировались больше 3 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что актер Никита Кологривый выступит на кинофестивале в родном Новосибирске.