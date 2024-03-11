«От лица ничего не осталось»: избитого мужчину обнаружили жильцы высотки в Новосибирске

Жильцы дома №4 по улице Дмитрия Шмонина в Новосибирске обнаружили в подъезде изувеченного незнакомца. По словам очевидцев, его избили до неузнаваемости четверо мужчин, которые сбежали с места преступления. Инцидент произошел утром 11 марта.

— Девушка с каким-то мужиком ругались. Я мужа разбудила, он вышел, услышал крик, поднялся на 3 этаж, а навстречу девушка с битой бежала. Он пошел по следам капель крови и увидел лежачего мужика, поднял его. У него от лица ничего не осталось. Муж позвонил в полицию и скорую. Спустил его с третьего на второй этаж, дождался скорую и Росгвардию, затем ушёл, — написала подписчица паблика «Инцидент» в Телеграм-канале.

Женщина пояснила, что подобные случаи в Кировском происходят часто, а участковый якобы меры не принимает.

— Порой даже отказываются выезжать на вызов, бросают трубку телефона, — добавила она.

По факту инцидента полиция проводит проверку и опрашивает очевидцев произошедшего.

— Сообщение поступило о том, что требуется помощь мужчине. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас пострадавший находится в больнице, характер травм уточняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что толпа мужчин избила посетителя бара «Рандеву» в Ленинском районе Новосибирска.