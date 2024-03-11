Зашел не в ту дверь: пассажира с почти 2 млн рублей остановила собака Эмма в новосибирском Толмачево

Таможенники задержали в новосибирском аэропорту 29-летнего мужчину, спешившего на рейс в Таджикистан. Пассажиром заинтересовалась служебная собака Эмма. В багаже россиянина сотрудники поста обнаружили более 1,8 миллионов рублей и 101 доллар США наличными.

— Гражданин России в зоне таможенного контроля перед вылетом в Худжанд выбрал «зеленый коридор». Этим он заявил об отсутствии при себе товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию, — пояснили в таможенном управлении.

На мужчину возбудили административное дело по статье «Недекларирование физическими лицами наличных денежных средств». Деньги у него изъяли, их судьба будет решаться в суде.

В ведомстве рассказали, что с начала 2024 года авиапассажиры пытались незаконно вывезти из Новосибирска в страны ближнего и дальнего зарубежья более 2,5 миллионов рублей, 12,2 тысяч евро, 7,8 тысяч американских долларов и 450 швейцарских франков.