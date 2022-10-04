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На «Госуслугах» теперь можно обжаловать призыв по частичной мобилизации

  • 04/10/2022, 10:04
Автор:
обжаловать призыв по частичной мобилизации через "Госуслуги"
Для этого в строке поиска нужно написать «жалоба».

На «Госуслугах» появилась форма обратной связи, с помощью которой стало возможным оставить жалобу на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации.

Оформить заявление можно как через сайт, так и через мобильное приложение. Воспользуйтесь поисковиком робота Макса, в строке поиска напишите «жалоба», далее в выпадающем списке выберете категорию «призыв в рамках частичной мобилизации».

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» также предоставляется возможность записаться добровольцами на участие в СВО. То есть призваться в добровольном порядке, не дожидаясь официальной повестки.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. По его словам, в рамках частичной мобилизации призывать будут граждан из запаса — в первую очередь тех, кто имеет определенный опыт. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что призваны будут 300 тыс. резервистов.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области ведется розыск уклонистов от частичной мобилизации.

Фото: pixabay.com — Goumbik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : СВО жалобы на частичную мобилизацию жалобы Госуслуги


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