Получайте дополнительный доход до 3,5% годовых с картой Банка «Левобережный»

У вас есть карта и вам нравится пользоваться бонусами от банка? С пакетами услуг их станет еще больше! При подключении пакета «Основа» вы будете зарабатывать каждый месяц 2,75% годовых на остаток по счету. Пользователям пакета «Пенсионный» начисляется 3,5% годовых. Также в пакеты включено бесплатное обслуживание и выпуск дополнительных карт, а также снятие денег в банкоматах любых банков РФ без комиссии.

Помимо этого, держателям карт выплачивается кешбэк до 1500 рублей в месяц от банка и до 20% по акциям платежной системы «Мир». Банк возвращает до 10% от суммы чека в избранных категориях и 1% – за все остальные покупки. Дополнительно начисляется 1% при оплате через MirPay/SamsungPay, 1% – при остатках на карточном счете от 40 000 рублей в месяц и 10% – за уведомления и страхование карт.

Еще одна причина, чтобы подключить пакет – это персональные скидки на услуги банка, в частности на аренду сейфа и пакетное страхование.

Информирование по карте в рамках пакета услуг «Основа» стоит 62 рубля в месяц, «Пенсионный» – 23 рубля. Без подключения этой услуги вам будет недоступна выплата кешбэка.

Пакеты услуг оформляются бесплатно, если вы соблюдаете одно из условий:

получаете зарплату/пенсию на карту;

оплачиваете картой покупки на сумму от 10 000 рублей в месяц (от 5 000 рублей – для пенсионеров);

имеете вклад в банке от 20 000 рублей;

остаток на вашей карте – от 20 000 рублей в месяц (от 5 000 рублей – для пенсионеров).

В ином случае ежемесячное обслуживание в рамках пакета услуг «Основа» стоит 99 рублей, «Пенсионный» – 49 рублей.

Если вы не желаете переходить на пакет услуг, то вы можете пользоваться картой/счетом как обычно, но с 1 января 2023 г. вы не будете получать кешбэк и проценты на остаток. Подключить пакет можно в BL-online или любом офисе Банка «Левобережный». По вопросам обращайтесь в единую справочную службу по телефону 8-800-3333-555 и в офисы.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.