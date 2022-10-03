Аграрии столкнулись с резким снижением закупочных цен на овощи и картофель

На 3 октября овощи в Новосибирской области были убраны на 43% посевной площади, собраны 9 тысяч тонн. Уборка картофеля находится в завершающей стадии — убраны 89% площадей, сбор составил 58 тысяч тонн. Как сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, урожайность 2022 года выше прошлогодних результатов.

— Урожай действительно хороший. Картофель мы уже собрали, морковь еще не копали, капусту не рубили, но по полям видно, что результаты 2022 года в части урожайности нас порадуют. Но этого не скажешь о цене, — комментирует собеседник редакции. — Еще весной 2022 года по крупному опту мы продавали картофель по 25 рублей за кг. Сейчас цена опустилась до 8-10 рублей за кг. Реализация очень слабая, так как сильно упал спрос. В такой ситуации можно цену опускать до бесконечности — картофель просто некому покупать.

Эту информацию редакции подтвердил директор сельхозпредприятия ООО «Леонис» (занимается овощеводством) Алексей Леонидов.

Алексей Леонидов пояснил, что предприятие уже полностью заложило картофель на хранение на семена, под завязку забило хранилища товарным картофелем. Оставшийся урожай находится на холодных складах и идет на продажу.

— Если не успеем продать до холодов, то выкинем. Вариантов нет. Даже цена за картофель 8 рублей за кг у нас уже ниже себестоимости, — комментирует он. — Нам говорят: к Новому году будет нормальная цена на все овощи. Но никто не дает такой гарантии, а экономика производства овощеводов не дает возможности построить хранилища «про запас». У нас была ситуация, когда мы только построили хранилища… Осенью мы продавали картофель по 12 рублей и думали о том, как же хорошо сможем заработать весной. В итоге весной еле продали его по 5 рублей.

По его словам, эта непредсказуемость останавливает сельхозпроизводителей от аренды площадей для хранения на стороне, например в том же ОРЦ «Русагромаркет». Есть риск, что ты не только не окупишь затраты на аренду, но и будешь доплачивать ее, то есть уйдешь в минус.

Алексей Леонидов считает, что овощеводы в этом году могут оказаться в сложной ситуации. В 2021 году, впервые за 10 лет, рынок дал им хорошие цены за урожай — и многие на волне энтузиазма взяли лизинг, кредиты и закупили технику, запчасти, удобрения и т.д. по довольно высоким ценам. Цены на все это продолжили расти в 2022 году, а доходы от урожая потенциально упали в 2-3 раза. Мало того, даже хозяйствам с диверсифицированным портфелем посевов в этом году приходится несладко.

— К примеру, помимо овощеводства, мы занимаемся зерновыми. В прошлом году взяли два немецких комбайна. Но если в 2021 году мы продавали зерно третьего класса по 18 тысяч рублей за тонну, то в этом не можем реализовать за 11 тысяч. Стоимость нашей продукции упала, а на все остальное выросла и продолжает расти, — констатировал он.

Напомним, в сентябре прошлого года крупным оптом картофель, морковь, свекла и капуста продавались по цене от 20 рублей за кг. По сравнению с 2020 годом оптовая цена продажи капусты в 2021 году выросла в 4 раза (в 2020-м — 5-7 рублей за кг), а овощей — примерно в 2 раза (8-10 рублей за кг). В июне 2021 года цены на морковь в новосибирских магазинах поднимались до 200 рублей за кг.

По данным Новосибирскстата, в августе 2021 года средние потребительские цены в регионе на картофель составляли 36,31 рубля за кг, капусту белокочанную — 35,4 рубля, лук — 33,53 рубля, свеклу — 42,45 рубля, морковь — 47,2 рубля, чеснок — 218 рублей, огурцы — 63,93 рубля, помидоры — 79,17 рубля, свежую зелень — 610,2 рубля за кг.

В августе 2022 картофель в среднем стоил 26,14 рубля за кг, капуста белокочанная — 21,86 рубля, лук — 34,67 рубля, свекла — 35,46 рубля, морковь — 35.41 рубля, чеснок — 197,86 рублей, огурцы — 40,10 рубля, помидоры — 74,04 рубля, свежая зелень — 663,7 рубля за кг.

Посмотрим, как изменятся цены на овощи и картофель в магазинах после завершения уборочной 2022 года.

В начале марта 2022 года на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отмечал, что область обеспечена собственными овощами борщевого набора на 30%. Власти обращались к новосибирском аграриям с просьбой увеличить посевы овощей и картофеля. Выращиванием овощей открытого грунта в 2021 году занимались 10 сельхозпредприятий и 7 индивидуальных предпринимателей. В 2022 году аграрии планировали увеличить площади под посадку овощей до 900 га (в 2021 — 732 га). По картофелю — с 2,9 тысячи га в 2021 году до 3,2 тысяч га.

Ранее редакция сообщала, что экспорт зерна за пределы Новосибирской области упал на 30%.