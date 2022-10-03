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Аграрии столкнулись с резким снижением закупочных цен на овощи и картофель

  • 03/10/2022, 18:45
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Цены на картофель и овощи
Весной власти просили сельхозпроизводителей увеличить площади под посадку этих культур.

На 3 октября овощи в Новосибирской области были убраны на 43% посевной площади, собраны 9 тысяч тонн. Уборка картофеля находится в завершающей стадии — убраны 89% площадей, сбор составил 58 тысяч тонн. Как сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, урожайность 2022 года выше прошлогодних результатов.

новости Новосибирска

В 2023 году в регионе рассчитывают избежать весеннего роста цен на овощи

Эту информацию редакции подтвердил директор сельхозпредприятия ООО «Леонис» (занимается овощеводством) Алексей Леонидов.

— Урожай действительно хороший. Картофель мы уже собрали, морковь еще не копали, капусту не рубили, но по полям видно, что результаты 2022 года в части урожайности нас порадуют. Но этого не скажешь о цене, — комментирует собеседник редакции. — Еще весной 2022 года по крупному опту мы продавали картофель по 25 рублей за кг. Сейчас цена опустилась до 8-10 рублей за кг. Реализация очень слабая, так как сильно упал спрос. В такой ситуации можно цену опускать до бесконечности — картофель просто некому покупать.

Алексей Леонидов пояснил, что предприятие уже полностью заложило картофель на хранение на семена, под завязку забило хранилища товарным картофелем. Оставшийся урожай находится на холодных складах и идет на продажу.

— Если не успеем продать до холодов, то выкинем. Вариантов нет. Даже цена за картофель 8 рублей за кг у нас уже ниже себестоимости, — комментирует он. — Нам говорят: к Новому году будет нормальная цена на все овощи. Но никто не дает такой гарантии, а экономика производства овощеводов не дает возможности построить хранилища «про запас». У нас была ситуация, когда мы только построили хранилища… Осенью мы продавали картофель по 12 рублей и думали о том, как же хорошо сможем заработать весной. В итоге весной еле продали его по 5 рублей.

По его словам, эта непредсказуемость останавливает сельхозпроизводителей от аренды площадей для хранения на стороне, например в том же ОРЦ «Русагромаркет». Есть риск, что ты не только не окупишь затраты на аренду, но и будешь доплачивать ее, то есть уйдешь в минус.

Алексей Леонидов считает, что овощеводы в этом году могут оказаться в сложной ситуации. В 2021 году, впервые за 10 лет, рынок дал им хорошие цены за урожай — и многие на волне энтузиазма взяли лизинг, кредиты и закупили технику, запчасти, удобрения и т.д. по довольно высоким ценам. Цены на все это продолжили расти в 2022 году, а доходы от урожая потенциально упали в 2-3 раза. Мало того, даже хозяйствам с диверсифицированным портфелем посевов в этом году приходится несладко.

— К примеру, помимо овощеводства, мы занимаемся зерновыми. В прошлом году взяли два немецких комбайна. Но если в 2021 году мы продавали зерно третьего класса по 18 тысяч рублей за тонну, то в этом не можем реализовать за 11 тысяч. Стоимость нашей продукции упала, а на все остальное выросла и продолжает расти, — констатировал он.

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Напомним, в сентябре прошлого года крупным оптом картофель, морковь, свекла и капуста продавались по цене от 20 рублей за кг. По сравнению с 2020 годом оптовая цена продажи капусты в 2021 году выросла в 4 раза (в 2020-м — 5-7 рублей за кг), а овощей — примерно в 2 раза (8-10 рублей за кг). В июне 2021 года цены на морковь в новосибирских магазинах поднимались до 200 рублей за кг.

По данным Новосибирскстата, в августе 2021 года средние потребительские цены в регионе на картофель составляли 36,31 рубля за кг, капусту белокочанную — 35,4 рубля, лук — 33,53 рубля, свеклу — 42,45 рубля, морковь — 47,2 рубля, чеснок — 218 рублей, огурцы — 63,93 рубля, помидоры — 79,17 рубля, свежую зелень — 610,2 рубля за кг.

В августе 2022 картофель в среднем стоил 26,14 рубля за кг, капуста белокочанная — 21,86 рубля, лук — 34,67 рубля, свекла — 35,46 рубля, морковь — 35.41 рубля, чеснок — 197,86 рублей, огурцы — 40,10 рубля, помидоры — 74,04 рубля, свежая зелень — 663,7 рубля за кг.

Посмотрим, как изменятся цены на овощи и картофель в магазинах после завершения уборочной 2022 года.

В начале марта 2022 года на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отмечал, что область обеспечена собственными овощами борщевого набора на 30%. Власти обращались к новосибирском аграриям с просьбой увеличить посевы овощей и картофеля. Выращиванием овощей открытого грунта в 2021 году занимались 10 сельхозпредприятий и 7 индивидуальных предпринимателей. В 2022 году аграрии планировали увеличить площади под посадку овощей до 900 га (в 2021 — 732 га). По картофелю — с 2,9 тысячи га в 2021 году до 3,2 тысяч га.

 

Ранее редакция сообщала, что экспорт зерна за пределы Новосибирской области упал на 30%. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Цены на овощи цены на картофель купить овощи купить картофель


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