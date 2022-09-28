В Новосибирской области приступили к розыску уклонистов от частичной мобилизации

Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев рассказал, как разыскивают людей, подлежащих частичной мобилизации, передает Сибкрай.

— Сотрудники военкомата приходят по месту их жительства, опрашивают соседей, и, если не получается установить местоположение на месте, то могут прийти на следующий день, — цитирует издание Кудрявцева.

Однако, если и после этого человека найти не получается, «то составляются списки, и они уже передаются в полицию», добавил военком.

— Полиция проводит розыскные мероприятия, и, если есть подозрения на злостное уклонение, то может передать об этом в следственные органы, — сказал Кудрявцев.

По его словам, новосибирцы часто живут не по прописке, поэтому им не могут передать повестку.

В связи с чем они рискуют попасть под категорию разыскиваемых граждан, отметил военком.

Ранее редакция сообщала, что в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более двух тысяч человек.