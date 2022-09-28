В Новосибирской области приступили к розыску уклонистов от частичной мобилизации

Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев рассказал, как разыскивают людей, подлежащих частичной мобилизации, передает Сибкрай.
— Сотрудники военкомата приходят по месту их жительства, опрашивают соседей, и, если не получается установить местоположение на месте, то могут прийти на следующий день, — цитирует издание Кудрявцева.
Однако, если и после этого человека найти не получается, «то составляются списки, и они уже передаются в полицию», добавил военком.
— Полиция проводит розыскные мероприятия, и, если есть подозрения на злостное уклонение, то может передать об этом в следственные органы, — сказал Кудрявцев.
По его словам, новосибирцы часто живут не по прописке, поэтому им не могут передать повестку.
В связи с чем они рискуют попасть под категорию разыскиваемых граждан, отметил военком.
Ранее редакция сообщала, что в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более двух тысяч человек.
Фото: pixabay.com — ID 5933179
Рубрики :
Регионы:
Теги :