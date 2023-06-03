На имущество экс-главы следственного комитета Заельцовского района Новосибирска наложен арест

Новосибирский районный суд удовлетворил исковые требования заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина и взыскал в доход государства с бывшего руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Юрия Лущенкова, осужденного за совершение коррупционных преступлений, денежные средства в размере 2, 2 млн рублей, полученные ответчиком в виде взяток. Об этом сообщила областная прокуратура.

В качестве обеспечительных мер судом по ходатайству прокурора наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства, принадлежащие ответчику, в размере, эквивалентном предмету заявленных исковых требований.

Указанное решение в законную силу не вступило.

Напомним, Юрий Лущенков и два адвоката были задержаны в феврале 2020 года при передаче взятки. По данным КП-Новосибирск, речь шла о передаче сведений из уголовного дела, касающегося незаконного игорного бизнеса. В сентябре 2021 Железнодорожный районный суд признал Лущенкова виновным в совершении преступлений на основании частей 3 и 4 ст. 69 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и штраф в размере 2 500 000 рублей, сообщала пресс-служба суда. Его также лишили звания «полковник юстиции».