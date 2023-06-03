В Новосибирске потушили загоревшийся автомобиль

2 июня начальнику станции Новосибирск-Главный Дмитрию Милёшину поступил звонок от работника, который стал свидетелем возгорания автомобиля недалеко от административного здания станции по улице Дмитрия Шамшурина, 33.

— После звонка Дмитрий Милёшин, а также его заместитель Кирилл Букреев и главный инженер станции Данил Зенин незамедлительно направились к месту возгорания с огнетушителями. Через минуту они оказались около машины, заглушили ее, обесточили и потушили до приезда пожарного расчета, — рассказали в служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Владелице автомобиля один из работников вызвал бригаду скорой помощи.

Напомним, с 3 по 7 июня на территории Новосибирска ожидается аномально жаркая погода без осадков. Ночные температуры составят от 14 до 20 градусов, дневные — от 30 до 35 градусов. В период с 3 по 5 июня осадков не ожидается, следующие два дня пройдут преимущественно без осадков. Такие данные озвучивают в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».