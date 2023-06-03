Все о субсидии на оплату коммуналки, или как сэкономить на ЖКУ

Субсидия на оплату ЖКУ — это компенсация части ее стоимости. Вы платите ежемесячно, при этом государство возмещает часть оплаты. Эта мера касается льготников и тех, у кого на оплату ЖКУ уходит больше положенного норматива, сообщает сайт banki.ru .

Эксперты отмечают, что перед подачей заявления необходимо изучить требования своего региона (сайт ГИС ЖКХ), так как из-за нюансов, прописанных в нормативно-правовых актах местных властей в одном регионе вы можете претендовать на выплату, а в другом, возможно, уже нет.

На субсидию могут претендовать как семьи, так и одинокие граждане. Также при условии, наличия у России соответствующего соглашения с другим государством, то получить деньги вправе и иностранные граждане. Например, из Беларуси и Кыргызстана.

Кто вправе рассчитывать на компенсацию

Льготники:

люди с инвалидностью (любой группы) и семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью;

участники Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

военные пенсионеры;

многодетные семьи.

В регионах также в этот список могут включить другие категории льготников. Например, почетных доноров. Проверить все действующие льготы и субсидии в своем регионе можно на сайте ГИС ЖКХ в разделе «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

С учетом доходов семьи ее могут получить все, вне зависимости от категории льготности, но при соблюдении ряда требований.

А также подать заявление могут те, кто:

заключил с государством договор социального найма;

снимает жилье у других людей;

состоит в жилищных кооперативах;

владеет жилым помещением.

Размер компенсации зависит от дохода семьи. Чем выше совокупный доход семьи, тем меньше субсидия, и наоборот, чем ниже доход, тем больше субсидия.

Кто не вправе получать субсидию

У кого есть задолженности по оплате ЖКУ. Однако, после погашения долга подать заявление на субсидию можно еще раз.

— Если человек не платил за коммуналку, он все равно имеет право подать на субсидию. Для этого нужно заключить соглашение о погашении долга в отделе жилищных субсидий при подаче заявления, — пояснили эксперты.

Отсутствие регистрации. Временная не подходит, нужна только постоянная. Если вы снимаете жилье по договору найма, но не прописаны в нем, получить субсидию не получится.

Причины для заморозки субсидии:

задолженности за коммунальные услуги в течение двух месяцев;

невыполнение условия соглашения по погашению задолженности за ЖКУ, если такое было заключено;

получатель переехал, сменил гражданство;

изменился состав семьи или размер доходов, что повлекло утрату права на получение субсидии, а получатель не предоставил в отдел субсидий документы об этом.

Специалисты уточняют, что выплату приостановят только на один месяц. При наличии уважительных причин, почему вы не оплачивали коммунальные услуги, или временно переехали, выплаты будут возобновлены.

Сроки выплат

Субсидия и для льготников, и для тех, кто тратит на оплату коммуналки больше положенного, оформляют на полгода.

Через шесть месяцев выплаты прекращаются, но пролонгировать их можно, если подать соответствующие документы.

Если вы предоставили документы до 15-го числа месяца, то субсидию начислят в этом же месяце. Если с 16-го числа, то субсидия придет в следующем месяце.

Выплату начисляют до оплаты коммуналки, то есть в 20-х числах месяца. По закону плату за ЖКУ вносят до 10 числа следующего месяца. Например, плату за апрель нужно внести до 10 мая, а плату за май — до 10 июня.

Как рассчитывается субсидия на оплату ЖКУ

Компенсация = (региональный стандарт стоимости ЖКУ × количество человек в семье) — (месячный совокупный доход семьи × доля допустимых расходов на ЖКУ в регионе)

Региональный стандарт стоимости ЖКУ — это то, сколько стоит коммуналка, по мнению местных властей. Величина этой переменной зависит не только от региона, но и от состава семьи, формы собственности и времени года.

Если заявление подает представитель, понадобится его паспорт и доверенность в простой или нотариальной форме.

Решение о субсидии примут в течение 10 дней.

Особые случаи

Когда вы подаете заявление на выплату, в нем указываете всех членов семьи, с которыми проживаете и которые зарегистрированы в квартире. Бывает так, что в квартире зарегистрирована не только ваша семья.

В этом случае к заявлению необходимо приложить дополнительные документы, которые подтверждают:

размер платы за ремонт, содержание и коммунальные услуги, которую вносят зарегистрированные в квартире люди, не указанные в заявлении;

основания, на которых эти люди проживают с вами.

Где оформить субсидию на коммунальные услуги

Нужно обратиться в МФЦ лично или подать заявление онлайн на региональном портале «Госуслуги». Необходимые документы:

заявление. Его предоставят в МФЦ либо на сайте при заполнении формы;

копии документов на жилье — договор соцнайма или выписка из ЕГРН;

документы, подтверждающие оплату ЖКУ за последние два месяца;

подтверждение доходов совершеннолетних членов семьи;

копии паспортов всех прописанных либо свидетельств о рождении;

реквизиты счета.

Если нет никакого поступления денег (не работает жена или муж, не получают пособия дети), необходимо будет подтвердить это соответствующими документами. Для школьников и студентов необходима справка об обучении и отсутствии стипендии, для беременных — справка из больницы и так далее.

Ранее редакция сообщала, что названы категории граждан, которые могут не платить за капремонт.