На IX Транссибирском Арт-фестивале состоялась мировая премьера

21 марта в Государственном концертном зале имени А.М. Каца прошла мировая премьера Скрипичного концерта Ильи Демуцкого. Сочинение было создано специально для Транссибирского Арт-Фестиваля и посвящено его художественному руководителю Вадиму Репину, который и представил премьеру вместе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром и дирижером Алексеем Рубиным.

— Приступая к написанию Концерта для скрипки с оркестром я руководствовался двумя простыми задачами: обратиться к классической форме концерта и написать что-то светлое и радостное. И если форму с некоторыми оговорками я выдержал, то из света и радости ушел в тоску — иногда светлую, но чаще болезненную, отчаянно-саркастическую и даже яростную, словно вдохновленную неразделенной любовью. Концерт дописывался в последние дни февраля 2022 г. в моем родном Петербурге: и город, и время наложили отпечаток, — пишет автор в комментарии к сочинению. — При этом мой концерт – и сочинение не программное, в нем нет драматургической начинки. Экспрессивность музыки в целом свойственна моему композиторскому мышлению и проистекает вероятнее всего из моего театрального опыта. Но, не наполняя это произведением каким-либо сюжетом и намеренно не давая ему названия, я хочу, чтобы слушатель доверился собственным эмоциям, наполнил музыку памятными сердцу образами и, ведомый голосом скрипки, прошёл этот очень личный путь.

Транссибирский Арт-Фестиваль традиционно представляет премьеры сочинений современных композиторов, в числе авторов 14 состоявшихся премьер — Б. Юсупов, Л. Ауэрбах, А. Райкопулу, Э. Шнайдер, С. Губайдулина, А. Раскатов, А. Пярт.