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Российские производители лифтов заменят ушедших иностранных поставщиков

  • 22/03/2022, 19:30
Автор:
новости Новосибирска
Некоторые компании готовы увеличить производство в разы.

— В активный процесс импортозамещения мы включились с прошлой недели. К нам пошли большие заказы от потребителей из европейской и центральной части России, с юга. К каким-то мы раньше не могли пробиться из-за лоббистских нюансов, а сейчас заключаем соглашения, — рассказал Infopro54 президент ГК Sky Group Владимир Литвинов. — Отличие мировой экономики от российской заключается в том, что за границей никто не работает на склад. Только по контрактам. Так что можно сказать, что сейчас мы уже заняли долю ушедших с российского рынка иностранных игроков и готовы в разы увеличивать производство. Никаких проблем с поставками лифтов, эскалаторов, подъемников в Россию не будет. Иные заявления — это ложь и провокация.

Он пояснил, что еще с начала пандемии Sky Group проработала несколько логистических цепочек поставок комплектующих в Россию и сейчас может ими оперировать в зависимости от ситуации на мировых рынках. Плюс на складах был сформирован достаточный запас. Напомним, основное производство группы расположено в КНР. В России осуществляется конечная сборка продукции.

— По логистике мы быстро переключились на работу с отечественной Fesco, у которой есть и свой флот, и свои контейнеры. Мы сотрудничаем с турецкими компаниями на сегменте автоперевозок: они хорошо и комфортно работают на территории России. Сейчас ждем, как решится ситуация по Северному морскому пути. Для нас это более качественный и стабильный маршрут, который даст нам более масштабный выход в Санкт-Петербург и европейскую часть России. И расстояние по доставке будет меньше, чем через Индийский океан: 2,3 тысячи км и 4,7 тысячи км соответственно, — поясняет Литвинов.

Ситуацию с оплатой поставок также удалось быстро урегулировать. В расчетах с китайскими партнерами Sky Group уже перешла на юань. Закупка комплектующих в странах ЕС, Турции осуществляет в местной валюте стран-поставщиков.

— Никакого спада по поставке комплектующих для лифтов, эскалаторов и подъемников в Россию нет. Об этом может говорить только тот, кто привык пилить бабки. У тех, кто реально работал, всегда есть запасные варианты, — уверен Владимир Литвинов. — При этом, к примеру, мы не планируем увеличивать цены на свою продукцию из-за ухода иностранных компаний. Да, в контрактах нам пришлось прописать курсовую разницу, так как мы покупаем комплектующие за валюту, но не более того.

По оценке собеседника редакции, очень неплохие шансы на увеличение доли рынка у дочерней компании госкорпорации «ДОМ.РФ» — «Щербинского лифтостроительного завода» (ШЛЗ). В первую очередь за счет доступа к государственному финансированию, тогда как частные компании могут рассчитывать только на свои средства и кредиты. Кстати, 9 марта пресс-служба «ДОМ.РФ» сообщала, что ЩЛЗ планирует вдвое увеличить поставки лифтов на юг России. По данным госкорпорации, в 2021 году на юг России пришлось 13% от всех поставленных лифтовых кабин.

Российские застройщики рискуют остаться без импортных лифтов

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Напомним, вчера стало известно, что иностранные компании — американская Otis финская Kone и немецкая TK Elevator — перестали принимать новые заказы на лифты и эскалаторы от российских заказчиков. По данным Минпромторга РФ, почти треть лифтов, установленных в России в прошлом году, была привезены из-за границы, сообщал РБК. На лифты из дальнего зарубежья (Европы, США и других западных стран) пришлись 13%, на Белоруссию — 15%. В России работают более 20 российских производителей лифтов, их загрузка составляет около 75%.

Фото пресс-службы ГК Sky Group

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Рубрики : Бизнес Промышленность Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Экономика строительство санкции производство бизнес


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