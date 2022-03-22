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Какие способы онлайн-продвижения бизнеса сегодня можно использовать

  • 22/03/2022, 18:08
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Какие способы онлайн-продвижения бизнеса сегодня можно использовать
По мнению эксперта, бизнесу лучше сделать ставку на «ВКонтакте» и дополнительно вести канал в Telegram.

Как продвигать бизнес онлайн nsk.dk.ru рассказала руководитель команды онлайн-маркетинга ЮMoney (входит в экосистему Сбера) Ирина Макарова.

Telegram

Первое, что почти каждый блогер сделал перед блокировкой Instagram (признана в России экстремисткой организацией), — оставил подписчикам ссылку на свой канал в мессенджере Telegram. По данным «Код Дурова», на фоне блокировки Instagram в Telegram пришли более 40 млн новых пользователей.

Много новичков, которые активно осваивают Telegram, — одно из преимуществ этой площадки. В новых условиях лучше уделить внимание посевам в Telegram — покупать рекламные публикации в других каналах.

«ВКонтакте»

Забытая многими соцсеть «ВКонтакте» стала одной из площадок для миграции бизнеса после блокировки Instagram, Facebook (признаны в России экстремисткой организацией) и рекламы в Google. По данным пресс-службы соцсети, ее дневная аудитория увеличилась почти на 9%, каждый день этой платформой пользуется более 50 млн человек.

У бизнеса есть возможность создать магазин «ВКонтакте». В эту соцсеть можно перетащить часть клиентов из заблокированных ресурсов, здесь же можно искать новых клиентов и налаживать коммуникации с аудиторией. Также эту площадку можно использовать для таргетированной рекламы.

Удобство в том, что «ВКонтакте» предлагает предпринимателям готовый набор инструментов для ведения бизнеса. Тут можно создать каталог товаров или услуг в базовом или расширенном формате, воспользоваться конструктором сайтов, запустить рекламу, набрав хотя бы 100 подписчиков, а также верифицировать свое сообщество, получив галочку. Кроме того, есть возможность добавить виджеты, конструктор чат-ботов, приложения для проведения розыгрышей или создания тестов.

Чтобы работа была результативной, следует соблюдать базовые правила, актуальные и для других соцмедиа. Это регулярный постинг, интересный и полезный контент, качественное визуальное сопровождение, заботливое отношение к клиентам.

MyTarget

Это платформа, с помощью которой бизнес может запустить охватные кампании на проекты в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на других площадках.

У MyTarget есть удобный выбор групп для таргетинга, фильтр по уровню дохода пользователей, большое количество форматов. Еще одно преимущество площадки — большой охват. Но для многих предпринимателей аудитория в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» новая, поэтому успех продвижения будет зависеть от специфики бизнеса.

В «Одноклассниках», например, будут хорошо продвигаться детские товары, товары для дома и ремонта, кондитерские изделия и т. п. А подойдет ли эта платформа для продвижения B2B-продуктов в условиях миграции пользователей из других соцсетей, еще предстоит выяснить.

«Яндекс.Дзен»

Еще одно перспективное направление в условиях ограниченных ресурсов — контент-маркетинг. Для него отлично подойдет сервис «Яндекс.Дзен», у которого большие охваты: аудитория «Дзена» превышает 20 млн человек в день. Здесь можно найти и статьи экспертов, и актуальные инструкции, и отзывы о продуктах.

Среди плюсов — завести канал все еще можно бесплатно. А многообразие форматов — от статей до прямых эфиров — позволяет выбрать нишу, которая соответствует вашему продукту. Кроме того, в «Дзене» есть возможность платных размещений в популярных каналах.

 «Яндекс»

Из-за отключения рекламы в Google российскому бизнесу пришлось полностью поменять дизайн рекламных кампаний и перенести все в «Яндекс».

Мы усилили кампании по контексту, а также подключили сетевые кампании и мастер-кампании. Контекст- и мастер-кампании дают очень хороший эффект. Но из-за высокого спроса могут быть плохие конверсии в поиске. Беспроигрышный вариант — быстрый запуск и быстрый результат. Однако для запуска контекстной рекламы нужен сайт.

Большой плюс такого способа продвижения — в том, что реклама приводит «теплую аудиторию», то есть клиентов, у которых уже сформирован конкретный запрос.

Ретаргетинг

В текущих условиях бизнесу пришлось усилить или полностью развернуть рекламные компании в сторону ретаргетинга, чтобы повысить конверсии. Этот механизм позволяет направлять онлайн-рекламу пользователям, которые уже заходили на сайт, в приложение или в соцсети рекламодателя.

Ретаргетинг — это своего рода инструмент «напоминания о намерении», который помогает удержать покупателя. А удержать покупателя намного дешевле, чем привлечь нового.

Нативная реклама

Если у вас запланирован запуск нового продукта, и вам требуется прогреть аудиторию, стоит сделать ставку на нативную рекламу. Это так называемая естественная реклама, которая избегает прямых призывов к покупке. На нативную рекламу, в отличие от обычной, редко реагируют негативно. Такая реклама рассказывает о достоинствах продукта, дает покупателям полезные советы и помогает определиться с выбором.

SEO-оптимизация

Этот инструмент требует ресурсов и вложений. Однако в условиях, когда реклама в Google невозможна, SEO — единственный способ появляться в выдаче чаще и выше. Чтобы успешно работать с SEO, бизнесу следует четко определить свои приоритеты и не хвататься за все сразу. Можно, например, оптимизировать свой сайт или страницу, прогнав их через Semrush или Ahrefs.

Мобильная реклама

С остановкой рекламы в UAC бизнесу пришлось перенести все кампании мобильной рекламы в «Яндекс». Теперь из-за усилившейся конкуренции могут уменьшиться охваты и вырасти СРА.

Стоит обратить внимание на платформу мобильной рекламы AppNext, которая дает неплохое количество установок и платежей. LTV пользователей достаточно высокий. Кроме того, есть альтернативные сторы, например, Huawei.

Рассылки и пуши

Рассылки помогают не только наладить контакт с существующими клиентами, но и пробудить холодную аудиторию, особенно если вы рассылаете сообщения о спецпредложениях и акциях. В приоритете у бизнеса должна быть проработка отдельных сегментов и рассылки с понятными JTBD.

Еще одно решение той же задачи — пуши в мобильных приложениях с сообщениями о новых коллекциях и напоминаниями о распродажах.

Какой способ продвижения выбрать

Предпринимателям следует работать над развитием существующих сервисов, если это возможно, и тестировать новые. Какую новую площадку выбрать, зависит от специфики бизнеса.

Блогеру, например, лучше подойдет Telegram, где он сможет записывать короткие видео и голосовые сообщения, публиковать фото и делиться мыслями. А бизнесу лучше сделать ставку на «ВКонтакте» и дополнительно вести канал в Telegram.

Ранее Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности компании Meta, владеющей Facebook, Instagram и WhatsApp, на территории России в связи с признанием ее экстремистской. Facebook и Instagram заблокированы, WhatsApp, так как является мессенджером для связи, а не площадкой для размещения информации, под запрет не попал.

Фото: pixabay.com — Victoria_Borodinova

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Россия

Теги : соцсети онлайн-продвижение бизнес


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