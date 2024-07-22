На каких специалистов в Новосибирской области сейчас самый высокий спрос, рассказали эксперты

По сведениям аналитиков российского онлайн-ресурса по поиску работы и сотрудников hh.ru в июле самый большой выбор работы в Новосибирской области отмечается у менеджеров по продажам и работе с клиентами (7,3% от всех предложений о работе). Диапазон рыночных зарплат на сегодняшний день составляет 68 966 — 126 437 рублей.

Далее следуют продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6,6% от всех вакансий в регионе), данные специалисты также считаются дефицитными (1,2 резюме на вакансию). Замыкают тройку лидеров водители (3,8% от всех вакансий в регионе).

Также в топ-20 специалистов, вакансии для которых работодатели отрыли в июле, вошли врачи, бухгалтеры, повара, кладовщики, инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики, разнорабочие, упаковщики и комплектовщики, программисты и разработчики, операторы call-центра, слесари и сантехники, медицинские сестры, машинисты, администраторы, операторы производственной линии, грузчики, курьеры, а также инженеры ПТО и инженеры-сметчики.