Ветерану труда отказали в компенсации за газификацию под Новосибирском

В Новосибирской области ветерану труда отказали в выплате компенсации за газификацию своего дома. Отказ в выплатах ГКУ «Центр социальной поддержки города Бердска» аргументировал тем, что в доме зарегистрированы другие люди.

Вмешавшийся в дело прокурор Бердска выяснил, что зарегистрированные на квадратных метрах пенсионера люди не являются его родственниками и давно уже здесь не проживают.

— Дом разделен на два жилых помещения, пенсионер живет здесь один и имеет право на компенсацию затрат по газификации, — пояснили в надзорном ведомстве региона.

В защиту прав ветерана труда прокурор обратился в суд. Решением Бердского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, его исполнение находится на контроле в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске после вмешательства прокуратуры женщина-инвалид получила благоустроенную квартиру. Жилье сибирячка ждала от городских властей 9 лет.