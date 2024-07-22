Ветерану труда отказали в компенсации за газификацию под Новосибирском

В Новосибирской области ветерану труда отказали в выплате компенсации за газификацию своего дома. Отказ в выплатах ГКУ «Центр социальной поддержки города Бердска» аргументировал тем, что в доме зарегистрированы другие люди.
Вмешавшийся в дело прокурор Бердска выяснил, что зарегистрированные на квадратных метрах пенсионера люди не являются его родственниками и давно уже здесь не проживают.
— Дом разделен на два жилых помещения, пенсионер живет здесь один и имеет право на компенсацию затрат по газификации, — пояснили в надзорном ведомстве региона.
В защиту прав ветерана труда прокурор обратился в суд. Решением Бердского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, его исполнение находится на контроле в прокуратуре.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске после вмешательства прокуратуры женщина-инвалид получила благоустроенную квартиру. Жилье сибирячка ждала от городских властей 9 лет.
Источник фото: прокуратура НСО
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