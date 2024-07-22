В Новосибирске ликвидируют последствия сильного ливня

В Новосибирске городские службы ликвидируют последствия сильного дождя и ветра. К счастью, никто не пострадал.

– В Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 13 обращений. Новосибирцы сообщили о подтоплении подвала дома на ул. Авиастроителей, 1, гаражей на ул. Народной, 35А, и подтоплениях проезжей части в Калининском и Дзержинском районах, – говорится в сообщении мэрии города.

Из-за непогоды на улице Новая Заря упавшие деревья повредили автомобили, а на улице Залесского перегородили проезжую часть. Также на улице Учительской оборвался кабель.

Информация передана в администрации районов. Неполадки устраняют специалисты служб городского хозяйства.

На улице Авиастроителей, 2/1 ликвидировано подтопление, с проезжей части убраны упавшие деревья.

Ранее редакция сообщала о том, что ночные грозы и дожди на выходных пообещали жителям Новосибирска.