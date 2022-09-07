На капремонт Красноярского цирка выделили 146 млн. рублей

Капитальный ремонт Красноярского цирка возобновят. Министерство культуры России перераспределило 146 миллионов рублей в пользу цирка. Это позволит уже в 2022 году приступить к восстановлению теплового контура здания, а также капитальному ремонту купола. Об этом говорится в официальном ответе заместителя министра культуры России на депутатский запрос председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Ильи Зайцева.

Как рассказывает Зайцев, задача была привлечь внимание руководства Министерства культуры страны к полуразрушенному объекту в самом сердце главного проспекта правобережья.

Также Министерство культуры России включение расходов на капитальный ремонт Красноярского цирка в проект бюджета страны на 2023-2025 гг. Решение будет вынесено на рассмотрение депутатов Государственной Думы.

— Уверен, что коллеги, избранные от Красноярского края, эту инициативу поддержат, —отметил в своем Telegram-канале Илья Зайцев.

Ранее, 2 августа, Зайцев отправлял письмо Минкульту с просьбой при разработке федерального бюджета на следующий год выделить средства на завершение реконструкции Красноярского государственного цирка. По его данным, на завершение всех работ на объекте в нынешних ценах потребуется 1,5 млрд. рублей.

— Очевидно, что цирк необходимо доделывать, даже при самых разных мнениях красноярцев на счет учреждения. Очевидно, что полуразрушенного объекта на главном проспекте правобережья быть не должно. Надеюсь, что министерство культуры инициативу поддержит. Напомню, что объект федеральный и может финансироваться только за свет средств бюджета страны. Краевых и городских полномочий в этом вопросе нет. Объект и земля — федеральные, — подчеркнул Илья Зайцев в своем Telegram-канале.

Здание Красноярского государственного цирка было построено в 1968-1971 годах и с тех пор ремонт на объекте ни разу не проводился. В 2019 его закрыли на реконструкцию, которую планировали провести за два года. Но каждый раз возникали какие-то проблемы и ремонт откладывали. В цирке необходимо поменять сети, обновить отделку, заменить освещение и привести в порядок территорию вокруг здания.

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