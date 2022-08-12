Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании

В здании площадью почти три тысячи кв. метров оборудован зрительный зал на 209 мест (это в два раза больше, чем было в старых помещениях театра), вестибюль, гардероб и буфет.

Новое помещение открывает для театра новые возможности развития, позволит выстроить эффективный рабочий процесс: обеспечит отдельное репетиционное пространство, комфортабельные гримёрные для актёров, выделенные помещения под костюмерный, пошивочный, столярный цеха. Возможности нового пространства также позволят применять в постановках современные технологии. В планах театра – обновление репертуара, а также проведение театральных фестивалей на своей площадке.

Во время технического открытия здания губернатор Новосибирской области оценил качество реконструкции, поблагодарил строителей – коллектив РСУ-5 – за традиционно высокий уровень проведённых работ со строгим соблюдением сроков.

Театр Афанасьева – это бренд Новосибирской области, уникальный пример авторского театра, неоднократный лауреат и победитель престижных творческих конкурсов, известный своими яркими премьерами и уникальным постановками, напомнил губернатор Андрей Травников. О непростой истории театра без собственного театрального дома знали все новосибирцы и все вместе следили за ходом реконструкции.

Отметим, что за предыдущие десятилетия в Новосибирской области не отмечалось таких темпов и масштабов строительства, как сегодня: в регионе развёрнуто множество масштабных строек.

Возводятся и реконструируются объекты культуры, образования, спорта, здравоохранения, дорожной инфраструктуры.