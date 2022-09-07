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Новосибирская компания получила статус инвестиционного советника

  • 07/09/2022, 09:39
Инвестиционный советник
В планах компании начать работу с частными лицами.

Центробанк внес в реестр нового инвестиционного советника — ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».  Советник будет предлагать инвесторам полный спектр финансовых инструментов, представленных на российском рынке, пояснили в пресс-службе компании.

Учредителем ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» является основатель ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. По его словам, внесение в реестр инвестиционных советника, это лишь один из шагов развития бизнеса. В компании намерены также получить брокерскую и депозитарную лицензии.

— За годы нашей работы мы накопили значительный опыт в оценке рисков среднего бизнеса, реализации долговых программ с помощью различных инструментов. В «Юнисервис Капитал» нам удалось собрать профессиональную команду, которая имеет все необходимые компетенции для успешной регистрации, размещения и сопровождения облигационных займов на «Московской Бирже», а в перспективе и IPO для бизнеса различного масштаба, — комментирует Антипин. — После получения всех необходимых лицензий, мы сможем расширить список услуг для корпоративных клиентов, а также начать работу с частными инвесторами, открывая для них брокерские счета.

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ООО «Юнисервис Капитал» является организатором долговых программ, специализируется на оказании качественных финансовых и информационных услуг субъектам среднего предпринимательства. Компания организовала выпуски облигаций для многих компаний со всей России, в том числе для СДЭК, Грузовичкоф,  Lady&Gentlemen City, Кузина и др. Основана в Новосибирске в 2009 году финансистом Алексеем Антипиным.  ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» стала 203-й в реестре инвестиционных советников Центрального банка в России и 5-м советником из Новосибирской области.

 

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 октября ЦБ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг. 

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ценные бумаги фондовый рынок Инвестиционный советник


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