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На каждую удаленную вакансию в Новосибирске приходится 14 резюме

  • 03/02/2023, 14:06
Удаленная работа
Самая популярная вакансия привлекала почти 14 тыс кандидатов.

Служба исследований hh.ru выяснила, что по итогам 2022 года в Новосибирской области вакансия «сотрудник поддержки поиска Яндекса» оказалась в топе самых популярных (13,7 тыс. откликов), на втором месте по числу откликов – вакансия «Junior Frontend-разработчик» (7,6 тыс. откликов), на третьем – «оператор по набору текста, удаленно» (6,9 тыс. откликов) и «упаковщик заказов (есть свободная подработка)» (6,9 тыс. откликов).

— Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании, — отмечает Мария Игнатова, руководитель Службы исследований hh.ru.

По словам Марины Игнатовой, соискателей привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома, а также дополнительные бонусы.

По итогам января, в Новосибирской области было активно 1,2 тысячи вакансий с удаленной работой, за этот же период дистанционную работу в регионе искали 17,5 тысяч человек. На каждую вакансию с удаленной работой в Новосибирской области приходится 14 потенциальных кандидатов, что существенно выше, чем на рынке труда в целом: по итогам 2022 года среднее соотношение в Новосибирской области – 4,4 человека на вакансию.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Томской области на базе обогатительного комбината создадут промышленный кластер.

Фото pixabay.com —Fifaliana-joy

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : удаленная работа вакансии


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