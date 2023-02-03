Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске

Новосибирские конструкторы создали дрон, который, по их расчётам, будет способен уничтожать немецкие танки Leopard в зоне проведения спецоперации. Подробности сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков, передает КП-Новосибирск.

— Мы создали прототип дрона – он способен нести боевую часть, которая прожигает броню толщиной свыше 100 миллиметров. <…> Cтоимость нашего серийного образца будет в районе 2,5 миллионов рублей. Танк же стоит полмиллиарда рублей. Поэтому это экономически эффективно, — отметил Андрей Братеньков.

По словам директора, времени на разработку потребовалось совсем не много, так как масштабировали уже существующий свой проект, который изначально был разработан.

— То есть у нас был БПЛА, способный доставлять полезную нагрузку до килограмма. Это либо две гранаты, либо четыре поражающих элемента, — рассказал Андрей Братеньков.

В настоящее время его готовят к прохождению огневых испытаний. И, если получится получить финансирование или заказ, то производство будет налажено на территории столицы Сибири.

Кроме того, не так давно конструкторское бюро ввело в эксплуатацию 14 единиц оборудования, позволяющего увеличить текущую производительность бронеплит в два раза, добавил руководитель «Спектра».

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Фото предоставлено Андреем Братеньковым