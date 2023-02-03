Пермская компания спроектирует инженерные коммуникации и автодороги в «Клюквенном»

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» выбрало подрядчика для выполнения инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации для строительства питьевого водопровода, бытовой канализации и канализационной насосной станции микрорайона Клюквенный в Калининском районе Новосибирска. В тендере победила пермская компания ООО «ИС-Проект».
В аукционе по выполнению инженерных изысканий и выполнению проектной и рабочей документации для строительства внутриквартальных автомобильных дорог микрорайона «Клюквенный» также были заявлены две компании — ООО «ИС-Проект» и АО СибНИИ градостроительства (Новосибирск). В итоге, победителем признана пермская компания, которая выполнит работы за 24,5 млн рублей с НДС, что на восемь млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта.
ООО «ИС-Проект» (г. Пермь) образовано в ноябре 2002 года. Основным видом деятельности ОКВЭД является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Согласно данным testfirm.ru выручка компании за 2021 год составила 60,8 млн. руб. (-34.9% за год), активы на 31 декабря 2021 года составили 105 млн. руб. (+12% за год), чистые активы — 35,6 млн. руб. (-21.2% за год), чистая прибыль за 2021 год — 27,8 млн. руб. (+0.5% за год). Руководителем и единственным учредителем компании является Валентина Буслаева.
Ранее редакция сообщала, что в регионе при Минстрое и Минтрансе создается проектное бюро, так как в правительстве не довольны качеством работы рыночных проектировщиков.
pixabay.com, автор — suwichan
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