Пермская компания спроектирует инженерные коммуникации и автодороги в «Клюквенном»

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» выбрало подрядчика для выполнения инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации для строительства питьевого водопровода, бытовой канализации и канализационной насосной станции микрорайона Клюквенный в Калининском районе Новосибирска. В тендере победила пермская компания ООО «ИС-Проект».

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, ООО «ИС-Проект» выполнит работы по проектированию инженерных коммуникаций для микрорайона «Клюквенный» за 49 млн рублей (с НДС), при начальной стоимости контракта в 61,9 млн рублей. Помимо победителя, заявку на участие подавала еще одна компания — новосибирское МП «МЕТРО МиР».

В аукционе по выполнению инженерных изысканий и выполнению проектной и рабочей документации для строительства внутриквартальных автомобильных дорог микрорайона «Клюквенный» также были заявлены две компании — ООО «ИС-Проект» и АО СибНИИ градостроительства (Новосибирск). В итоге, победителем признана пермская компания, которая выполнит работы за 24,5 млн рублей с НДС, что на восемь млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта.

Напомним, на территории Калининского района до 2033 года предполагается реализовать масштабный проект жилмассива «Клюквенный». Земельный участок для его строительства был передан из федеральной в областную собственность. На территории общей площадью 207 га построят новостройки трех уровней этажности, пять школ, три детских сада, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны. Реализовывать проект будет АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». В настоящее время агентство подписало договоры с РЭС, Сибирской генерирующей компанией и Горводоканалом на техприсоединение.

ООО «ИС-Проект» (г. Пермь) образовано в ноябре 2002 года. Основным видом деятельности ОКВЭД является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Согласно данным testfirm.ru выручка компании за 2021 год составила 60,8 млн. руб. (-34.9% за год), активы на 31 декабря 2021 года составили 105 млн. руб. (+12% за год), чистые активы — 35,6 млн. руб. (-21.2% за год), чистая прибыль за 2021 год — 27,8 млн. руб. (+0.5% за год). Руководителем и единственным учредителем компании является Валентина Буслаева.

Ранее редакция сообщала, что в регионе при Минстрое и Минтрансе создается проектное бюро, так как в правительстве не довольны качеством работы рыночных проектировщиков.