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Пермская компания спроектирует инженерные коммуникации и автодороги в «Клюквенном»

  • 03/02/2023, 13:25
инфраструктура в Клюквенном
Компания победила в двух тендерах.

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» выбрало подрядчика для выполнения инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации для строительства питьевого водопровода, бытовой канализации и канализационной насосной станции микрорайона Клюквенный в Калининском районе Новосибирска. В тендере победила пермская компания ООО «ИС-Проект».

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Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, ООО «ИС-Проект» выполнит работы по проектированию инженерных коммуникаций для микрорайона «Клюквенный» за 49 млн рублей (с НДС), при начальной стоимости контракта в 61,9 млн рублей. Помимо победителя, заявку на участие подавала еще одна компания — новосибирское МП «МЕТРО МиР».

В аукционе по выполнению инженерных изысканий и выполнению проектной и рабочей документации для строительства внутриквартальных автомобильных дорог микрорайона «Клюквенный» также были заявлены две компании — ООО «ИС-Проект» и АО СибНИИ градостроительства (Новосибирск). В итоге, победителем признана пермская компания, которая выполнит работы за 24,5 млн рублей с НДС, что на восемь млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта.

новостройки Новосибирска

Подрядчиков на застройку микрорайона «Клюквенный» начнут выбирать в следующем году

Напомним, на территории Калининского района до 2033 года предполагается реализовать масштабный проект жилмассива «Клюквенный». Земельный участок для его строительства был передан из федеральной в областную собственность. На территории общей площадью 207 га построят новостройки трех уровней этажности, пять школ, три детских сада, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны. Реализовывать проект будет АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». В настоящее время агентство подписало договоры с РЭС, Сибирской генерирующей компанией и Горводоканалом на техприсоединение.

ООО «ИС-Проект» (г. Пермь) образовано в ноябре 2002 года. Основным видом деятельности ОКВЭД является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Согласно данным testfirm.ru выручка компании за 2021 год составила 60,8 млн. руб. (-34.9% за год), активы на 31 декабря 2021 года составили 105 млн. руб. (+12% за год), чистые активы — 35,6 млн. руб. (-21.2% за год),  чистая прибыль за 2021 год — 27,8 млн. руб. (+0.5% за год). Руководителем и единственным учредителем компании является Валентина Буслаева.

 

Ранее редакция сообщала, что в регионе при Минстрое и Минтрансе создается проектное бюро, так как в правительстве не довольны качеством работы рыночных проектировщиков. 

pixabay.com, автор — suwichan

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : проектная документация Комплексное развитие территории инфраструктура в Клюквенном


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