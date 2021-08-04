На конкурсе по тепловой концессии в Новосибирске возникла конкуренция

Еще две компании заинтересовались заключением с мэрией Новосибирска десятилетнего концессионного соглашения на эксплуатацию всего теплосетевого хозяйства города, сообщает «Коммерсант». На публикацию предложения инициатора концессии — ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в «Сибирскую генерирующую компанию») — откликнулись новосибирская «Криводановская теплогенерирующая компания» (КТГК, входит в «Энергетическую сетевую компанию») и зарегистрированная в Московской области «РКап концессионная компания №10» («РКап КК №10»).

— Обе компании признаны соответствующими требованиям. Принято решение о том, что концессионное соглашение подлежит заключению на конкурсной основе, — сообщили «Ъ-Сибирь» в мэрии Новосибирска.

Дату проведения конкурса в горадминистрации не уточнили, заявив, что он «будет объявлен в установленные законом сроки после разработки и утверждения конкурсной документации».

Предложение НТСК было согласовано с мэрией и, по требованию закона, опубликовано 10 июня для сбора заявок. Если бы до 26 июля не нашлось других претендентов, НТСК получила бы концессию без конкурса. Предложение «дочки» СГК предполагает, что компания модернизирует часть доверенного ей теплосетевого хозяйства в соответствии с заранее утвержденным инвестпланом с лимитом расходов 5,5 млрд руб. (без НДС). Затраты концессионера на модернизацию будут учтены при расчете тарифа на теплоснабжение, а недополученные доходы компании и экономически обоснованные расходы, возникшие при выполнении инвестпрограммы «подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения». По предварительным расчетам, валовая выручка концессионера от эксплуатации городского имущества за десять лет составит около 59 млрд руб. Концессионную плату соглашение не предполагает.

Аналитик «Фридом финанс» Евгений Миронюк объясняет интерес инвесторов к новосибирской концессии в том числе тем, что в ней «закрепляется безубыточность компании-победителя конкурса». В то же время, говорит эксперт, концессионер берет на себя полную ответственность за выполнение мероприятий по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, достижение показателей надежности и энергоэффективности объектов теплоснабжения.