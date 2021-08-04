На конкурсе по тепловой концессии в Новосибирске возникла конкуренция

Еще две компании заинтересовались заключением с мэрией Новосибирска десятилетнего концессионного соглашения на эксплуатацию всего теплосетевого хозяйства города, сообщает «Коммерсант». На публикацию предложения инициатора концессии — ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в «Сибирскую генерирующую компанию») — откликнулись новосибирская «Криводановская теплогенерирующая компания» (КТГК, входит в «Энергетическую сетевую компанию») и зарегистрированная в Московской области «РКап концессионная компания №10» («РКап КК №10»).
— Обе компании признаны соответствующими требованиям. Принято решение о том, что концессионное соглашение подлежит заключению на конкурсной основе, — сообщили «Ъ-Сибирь» в мэрии Новосибирска.
Дату проведения конкурса в горадминистрации не уточнили, заявив, что он «будет объявлен в установленные законом сроки после разработки и утверждения конкурсной документации».
Аналитик «Фридом финанс» Евгений Миронюк объясняет интерес инвесторов к новосибирской концессии в том числе тем, что в ней «закрепляется безубыточность компании-победителя конкурса». В то же время, говорит эксперт, концессионер берет на себя полную ответственность за выполнение мероприятий по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения, достижение показателей надежности и энергоэффективности объектов теплоснабжения.
Фото: пресс-служба СГК
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