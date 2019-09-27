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На Красном проспекте Новосибирска появится плитка с «противоскользящим» напылением

Стоимость работ, которые проводятся на Красном проспекте составляет 242,13 млн рублей.
  • 27/09/2019, 10:52
На Красном проспекте Новосибирска появится плитка с «противоскользящим» напылением

Капитальный ремонт центральной магистрали города Новосибирска идет на участке площадью 33 тыс кв м., от ул. Максима Горького до ул. Колыванская. Укладка высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, который зарекомендовал себя на сильно загруженных автодорогах, на Красном проспекте проходит по ночам, без выходных. На объекте сейчас работает до 15 единиц спецтехники. Капремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

— На сегодняшний день устройство дорожного покрытия проезжей части практически завершено, работы выполнены на 95%, — сообщил куратор проекта от компании-подрядчика «Новосибирскавтодор» Евгений Зобнин. — Осталось заасфальтировать «перемычки» проспекта с бульваром. Рассчитываем сделать это в ближайшие 3-4 ночи. На 60% выполнена укладка плитки на тротуарах Красного проспекта, завершается установка камер контроля перекрестков. Ими оснащены перекрестки проспекта с улицами Горького и Советской. Пуско-наладочные работы будут проводиться после нанесения на отремонтированную проезжую часть дорожной разметки.

Отмечается, что новая плитка на тротуарах Красного проспекта с бетонной основой и «противоскользящим» мраморным напылением, устойчива к морозам и перепадам температур. Дорожные строители укладывают её по определенной схеме, рисунок тротуара подчеркивает природный рельеф.

— После ремонта Красный проспект станет более удобным для пешеходов. Здесь появится больше пандусов, два из шести новых светофоров на оживленных перекрестках будут с кнопкой вызова зеленого сигнала, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Стоимость работ, которые проводятся на Красном проспекте составляет 242, 13 млн рублей. Полностью оценить труд дорожников новосибирцы и гости города смогут уже в середине октября.

Фото: пресс-служба минтранса Новосибирской области

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