Выгодные условия потребительского кредитования в Банке «Левобережный»

Банк улучшил условия по продукту «Хит-кредит» для отдельных категорий клиентов, уменьшив лимиты по сумме кредита.

Так, клиенты, получающие заработную плату или пенсию на карту Банка «Левобережный», могут оформить кредит на сумму от 300 000 рублей до 1 млн рублей по ставке от 8,9% годовых, от 200 000 до 299 999 рублей по ставке от 10,9% годовых, кредиты до 199 999 рублей можно получить по ставке от 14,9% годовых. *

Клиентам с положительной кредитной историей в банке доступны следующие условия: кредит на сумму от 300 000 рублей до 1 млн рублей по ставке от 11,9% годовых, от 200 000 до 299 999 рублей по ставке от 13,9% годовых, кредиты до 199 999 рублей можно получить по ставке от 16,9% годовых. **

Процентная ставка зависит от суммы кредита и категории заемщика. Клиенты могут снизить ставку по кредиту на 5 процентных пунктов в рамках акции «Ваша ставка!», порекомендовав близким и друзьям обратиться за кредитом в Банк «Левобережный».

По истечении каждого календарного месяца пользования кредитом процентная ставка по действующему кредитному договору заемщика уменьшается на 1 процентный пункт за каждый факт выдачи кредита другому клиенту в Банке «Левобережный» по рекомендации заемщика.

Каждый клиент, заключивший кредитный договор с Банком «Левобережный», получает SMS-сообщение с промо-кодом. Этот промо-код следует переслать другому физическому лицу — потенциальному заемщику. В случае получения кредита в банке другим лицом по промо-коду заемщика, рекомендодатель (заемщик банка) получает снижение ставки по своему кредиту.

Срок кредитования — до 5 лет. Сумма кредитования без залога и поручителей до 1 млн рублей.

Для удобства клиентов Банк «Левобережный» предоставляет услугу выбора даты платежа по кредиту.

Подать предварительную заявку на потребительский кредит можно в режиме онлайн на сайте банка.

Предложение на указанных условиях действует до 31.12.2019 г.

С полными условиями и сроком действия акции можно ознакомиться на сайте и в офисах.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

Перейти в раздел «Кредиты наличными»

* При сумме кредита от 300 000 до 1 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 13,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 8,9% годовых. При сумме от 200 000 до 299 999 рублей первоначальная ставка по кредиту -15,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 10,9%. При сумме до 199 999 рублей первоначальная ставка по кредиту — 19,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 14,9%. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу и за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору уменьшается на 1 процентный пункт по истечении одного календарного месяца.

** При сумме кредита от 300 000 до 1 000 000 рублей первоначальная ставка по кредиту — 16,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 11,9% годовых. При сумме от 200 000 до 299 999 рублей первоначальная ставка по кредиту -18,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 13,9%. При сумме до 199 999 рублей первоначальная ставка по кредиту — 21,9% годовых. Клиент может понизить ставку максимально на 5 процентных пунктов — до 16,9%. Для снижения процентной ставки заемщик должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу и за каждый факт выдачи кредита по рекомендации заемщика процентная ставка по действующему кредитному договору уменьшается на 1 процентный пункт по истечении одного календарного месяца.

Фото: пресс-служба банка